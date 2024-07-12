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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Тюмени продали офис Сибирского банка реконструкции за 35,1 миллиона рублей

Офисный центр банка в Тюмени, из которого украли сотни миллионов, продали

12 июля 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Тюмени продали офис Сибирского банка реконструкции за 35,1 миллиона рублей

На торгах был продан за 35,1 миллиона рублей офис Сибирского банка реконструкции площадью более 380 квадратных метров на улице Некрасова. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

По словам экспертов, данная сделка стала самой крупной в Тюменской области за первое полугодие 2024 года. Информацию о покупателе не раскрывают.

«Мы знали об этих торгах и ожидали примерно такую стоимость. Для данной локации это хорошая цена. При грамотных вложениях на выходе стоимость этого объекта может составить примерно 150 тыс. руб. за кв. м. Сейчас его купили чуть больше чем за 100 тыс. руб./кв. м. Думаю, что в сам объект потребуются дополнительные вложения», — сообщил РБК Тюмень основатель ГК «Альянс» и центра доходной недвижимости «Касьянов» Александр Касьянов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили 13 торговых центров. В их числе — работающие объекты с арендаторами.

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