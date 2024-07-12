Офисный центр банка в Тюмени, из которого украли сотни миллионов, продали

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По словам экспертов, данная сделка стала самой крупной в Тюменской области за первое полугодие 2024 года. Информацию о покупателе не раскрывают.
«Мы знали об этих торгах и ожидали примерно такую стоимость. Для данной локации это хорошая цена. При грамотных вложениях на выходе стоимость этого объекта может составить примерно 150 тыс. руб. за кв. м. Сейчас его купили чуть больше чем за 100 тыс. руб./кв. м. Думаю, что в сам объект потребуются дополнительные вложения», — сообщил РБК Тюмень основатель ГК «Альянс» и центра доходной недвижимости «Касьянов» Александр Касьянов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили 13 торговых центров. В их числе — работающие объекты с арендаторами.