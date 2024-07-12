Офисный центр банка в Тюмени, из которого украли сотни миллионов, продали

В Тюмени продали офис Сибирского банка реконструкции за 35,1 миллиона рублей

На торгах был продан за 35,1 миллиона рублей офис Сибирского банка реконструкции площадью более 380 квадратных метров на улице Некрасова. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.