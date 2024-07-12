nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Тюменцы раскрыли земляничные места

Где под Тюменью растут земляника и черника?

12 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI

Тюменцы раскрыли земляничные места

В тюменских лесах начала появляться первая черника. Тюменские ягодники уже собирают ее ведрами. Также горожане активно ведут сбор земляники и лесной клубники.

Тюменцы отмечают, что этой ароматной ягоды в лесу много — если найти поляну, то без проблем можно собрать ведерко. Самыми ягодными мессами в этом году являются лесные массивы в районе озера Андреевское, села Кулаково, деревень Гусево, Речкина, Черная Речка, по Ялуторовском тракту, в лесах Заводоуковского и Нижнетавдинского районов.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Черничные места в Тюменской области ягодники пока держат в секрете.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что предприимчивые тюменцы начали продавать точные координаты грибных и ягодных полян. Средняя стоимость одного места составляет 500 рублей. Если поляна небольшая — цена ниже.

Читайте также:
Собирают грибы, не выезжая из города: где в Тюменской области растут лисичкиЦена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полянДве корзины за 1,5 часа: тюменские грибники поделились самыми урожайные местами
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды
Подпишитесь
По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно
Вчера, 09:46
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
Сегодня, 05:45
Аптека. Улица. Тест? Знаете ли вы авторов этих известных стихотворений?
Сегодня, 05:33
Клёв — будь здоров! Лучшие места для летней рыбалки в Тюмени
Вчера, 08:33
Богатые и злые? 5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране
Вчера, 06:50
Мигрантов обвинили в росте цен на такси в Тюмени
Сегодня, 04:27