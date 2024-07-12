Где под Тюменью растут земляника и черника?

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Тюменцы отмечают, что этой ароматной ягоды в лесу много — если найти поляну, то без проблем можно собрать ведерко. Самыми ягодными мессами в этом году являются лесные массивы в районе озера Андреевское, села Кулаково, деревень Гусево, Речкина, Черная Речка, по Ялуторовском тракту, в лесах Заводоуковского и Нижнетавдинского районов.
Черничные места в Тюменской области ягодники пока держат в секрете.
Ранее «Наш Город» писал, что предприимчивые тюменцы начали продавать точные координаты грибных и ягодных полян. Средняя стоимость одного места составляет 500 рублей. Если поляна небольшая — цена ниже.