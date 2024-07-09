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Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени на продажу выставили 13 торговых центров

Более 10 торговых центров выставили на продажу в Тюмени

9 июля 2024, 04:25
Фото: 1MI

В Тюмени на продажу выставили 13 торговых центров

В Тюмени растет число выставленных на продажу торгово-развлекательных центров. В настоящее время в областной столице продают 13 ТРЦ. Для сравнения, в конце 2023 года на продажу были выставлены 5 торговых центров.

По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости АН «Этажи» Антона Лескина, в числе объектов как уже функционирующие магазины с арендаторами, так и недостроенные ТЦ.

Из числа работающих в Тюмени продают ТРЦ «Матрица», доли от собственника в ТЦ «Премьер». По словам Лескина, также есть торговые центры, продажи которых не афишируются, но фактически собственники готовы рассматривать варианты от крупных инвесторов.

«В настоящее время мы ведем переговоры между собственником крупного торгового центра и инвестором по приобретению одного из торговых центров в центре Тюмени, где планируется интенсивная застройка», — пояснил эксперт РБК Тюмень.

Средняя стоимость торгово-развлекательных центров варьируется до 450 миллионов до 1 миллиарда рублей. Наиболее высокая стоимость у работающих ТЦ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самым дорогим бизнесом, выставленным на продажу, стала пекарня, расположенная в в микрорайоне Матмасы. Собственник пытается продать хлебопекарное производство за 200 миллионов рублей.

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