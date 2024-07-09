Более 10 торговых центров выставили на продажу в Тюмени

Из числа работающих в Тюмени продают ТРЦ «Матрица», доли от собственника в ТЦ «Премьер». По словам Лескина, также есть торговые центры, продажи которых не афишируются, но фактически собственники готовы рассматривать варианты от крупных инвесторов.