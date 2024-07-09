Более 10 торговых центров выставили на продажу в Тюмени

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости АН «Этажи» Антона Лескина, в числе объектов как уже функционирующие магазины с арендаторами, так и недостроенные ТЦ.
Из числа работающих в Тюмени продают ТРЦ «Матрица», доли от собственника в ТЦ «Премьер». По словам Лескина, также есть торговые центры, продажи которых не афишируются, но фактически собственники готовы рассматривать варианты от крупных инвесторов.
«В настоящее время мы ведем переговоры между собственником крупного торгового центра и инвестором по приобретению одного из торговых центров в центре Тюмени, где планируется интенсивная застройка», — пояснил эксперт РБК Тюмень.
Средняя стоимость торгово-развлекательных центров варьируется до 450 миллионов до 1 миллиарда рублей. Наиболее высокая стоимость у работающих ТЦ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самым дорогим бизнесом, выставленным на продажу, стала пекарня, расположенная в в микрорайоне Матмасы. Собственник пытается продать хлебопекарное производство за 200 миллионов рублей.