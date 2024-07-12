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С погибшим на СВО молодым бойцом простились в Тюмени

«На фронт вместо срочной службы»: с погибшим на СВО юным бойцом простились в Тюмени

12 июля 2024, 11:00
Фото: 1MI

С погибшим на СВО молодым бойцом простились в Тюмени

Богдан Предигер решил не служить в армии, а сразу подписать контракт. В марте связь с ним оборвалась.

В Тюмени простились с 19-летним бойцом Богданом Предигером. Молодой человек погиб на СВО в марте.

«Вместо срочной службы сразу подписал контракт. Пропала связь с ним 7 марта. Все помогали искать. В конце июня знали точно, что погиб. Был прекрасный парень. Смелый, отзывчивый, добрый, с огромным внутренним стержнем», — рассказали родные бойца 72.ru.
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Парень погиб во время выполнения боевой задачи. Прощание с ним прошло 10 июля на Червишевском кладбище.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска. Геннадию Бужлакову был 31 год.

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