«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В зоне СВО погиб 31-летний Геннадий Бужлаков. На передовой мужчина служил снайпером мотострелкового батальона.
Геннадий родился в Казахстане, но детство и юность провел в Тобольске. В Карпинск он переехал ради девушки Елены, с которой познакомился в социальных сетях. Позже она стала его женой.
«Заботливый, добрый, отзывчивый. Он стал замечательным мужем и отцом. Когда было нужно, он приходил на помощь без колебаний, готов был отдать последнее, чтобы помочь в трудную минуту. Его искренность, доброта, широкая душа сразу располагали к нему окружающих. Как настоящий мужчина, он знал цену слову: если обещал — делал. Он всегда мог принять взвешенное, волевое решение», — пишет о бойце издание «Карпинск Новости».
В Карпинске Геннадий устроился на пилораму. Все свободное время посвящал сыну и дочери, не пропуская ни одного мероприятия в детском саду. Не забывал мужчина и о спорте, отдавая предпочтение боевым искусствам.
Геннадий не проходил срочную службу, но всегда хотел служить в армии. Отправиться на СВО мужчина решил добровольно.
Боец погиб 1 июня. Простились с ним 22 июня в Карпинске. За самоотверженность и отвагу он награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб Василий Афанасьев из Уватского района. Ему было 30 лет.