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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

На передовой мужчина служил снайпером мотострелкового батальона.

«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска

12 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI
На передовой мужчина служил снайпером мотострелкового батальона.

На СВО погиб мастер боевых искусств из Тобольска

Геннадий Бужлаков ушел на передовую добровольцем. Ему был всего 31 год.

В зоне СВО погиб 31-летний Геннадий Бужлаков. На передовой мужчина служил снайпером мотострелкового батальона.

Геннадий родился в Казахстане, но детство и юность провел в Тобольске. В Карпинск он переехал ради девушки Елены, с которой познакомился в социальных сетях. Позже она стала его женой.

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«Заботливый, добрый, отзывчивый. Он стал замечательным мужем и отцом. Когда было нужно, он приходил на помощь без колебаний, готов был отдать последнее, чтобы помочь в трудную минуту. Его искренность, доброта, широкая душа сразу располагали к нему окружающих. Как настоящий мужчина, он знал цену слову: если обещал — делал. Он всегда мог принять взвешенное, волевое решение», — пишет о бойце издание «Карпинск Новости».

В Карпинске Геннадий устроился на пилораму. Все свободное время посвящал сыну и дочери, не пропуская ни одного мероприятия в детском саду. Не забывал мужчина и о спорте, отдавая предпочтение боевым искусствам.

Фото: Карпинск Новости

Геннадий не проходил срочную службу, но всегда хотел служить в армии. Отправиться на СВО мужчина решил добровольно.

Боец погиб 1 июня. Простились с ним 22 июня в Карпинске. За самоотверженность и отвагу он награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб Василий Афанасьев из Уватского района. Ему было 30 лет.

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