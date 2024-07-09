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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Тюмени утонул подросток

Тело достали с глубины 8 метров: в Тюмени утонул ребёнок

9 июля 2024, 16:15
Фото: 1MI

В Тюмени утонул подросток

Трагедия произошла сегодня на обводненном карьере в районе микрорайона «Лесной». Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Дети

По данным ведомства, подросток 2011 года рождения утонул во время купания. Тело мальчика на глубине 8 метров нашли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

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