Тело достали с глубины 8 метров: в Тюмени утонул ребёнок

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
По данным ведомства, подросток 2011 года рождения утонул во время купания. Тело мальчика на глубине 8 метров нашли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце июня на водоеме, расположенном в районе базы отдыха Муллаши, утонул 21-летний тюменец. Он купался в месте, где приятие водных процедур запрещено. В Тюменской области на сегодняшний день купаться разрешено только в девяти водоемах.