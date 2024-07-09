Водитель из Югры устроил «свадебный переполох» в Тюмени

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Инцидент произошел на перекрестке в центр Тюмени. Двое молодых человек высунулись из окон праздничного кортежа.
«Водитель и один из пассажиров приехали на свадьбу в Тюмень из Нефтеюганска, а другая пассажирка прибыла из Сызрани. В результате инцидента, участников „свадебного переполоха“ оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и за неиспользование ремней безопасности», -сообщает издание.
В ГАИ напомнили об ответственности водителей за правила перевозки. Инспекторы надеются, что случай даст «особое напоминание» водителям» о необходимости соблюдения ПДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадал человек. Столкновение произошло по вине водителя фуры.