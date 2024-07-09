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Водитель из Югры устроил «свадебный переполох» в Тюмени

Водитель из Югры устроил «свадебный переполох» в Тюмени

9 июля 2024, 15:51
Фото: 1MI
Госавтоинспекторы Тюменской области оштрафовали водителя и пассажиров автомобиля, который находился в свадебном убранстве. Об этом пишет «Мегаполис».
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ДТП

Инцидент произошел на перекрестке в центр Тюмени. Двое молодых человек высунулись из окон праздничного кортежа.

«Водитель и один из пассажиров приехали на свадьбу в Тюмень из Нефтеюганска, а другая пассажирка прибыла из Сызрани. В результате инцидента, участников „свадебного переполоха“ оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и за неиспользование ремней безопасности», -сообщает издание.

В ГАИ напомнили об ответственности водителей за правила перевозки. Инспекторы надеются, что случай даст «особое напоминание» водителям» о необходимости соблюдения ПДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадал человек. Столкновение произошло по вине водителя фуры.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени
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