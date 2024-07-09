В Тюмени резко сократилось количество ипотечных сделок

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Компания находится в нижних границах ожидания, указал Хусаинов.
«Около 750 консультаций. Но на первой неделе, конечно, у нас было всего 740, вчера — 809, то есть уже получше… К первым понедельникам мая и июня мы вообще падаем в два раза, причем иногда даже больше», — подчеркнул эксперт.
Хусаинов также отметил, что ситуация может выровняться к августу. Эксперт назвал это кризисом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за начавшейся жары резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели. Причины разные. Например, кто-то хочет освежиться в душе, но из-за отключенной горячей воды не может.