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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Тюмени резко сократилось количество ипотечных сделок

В Тюмени резко сократилось количество ипотечных сделок

9 июля 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Глава федеральной риелторской компании «Этажи» Эльдар Хусаинов сообщил в Тюмени сократилось количество ипотечных сделок. По его словам, операции упали в два раза.

Компания находится в нижних границах ожидания, указал Хусаинов.

«Около 750 консультаций. Но на первой неделе, конечно, у нас было всего 740, вчера — 809, то есть уже получше… К первым понедельникам мая и июня мы вообще падаем в два раза, причем иногда даже больше», — подчеркнул эксперт.

Хусаинов также отметил, что ситуация может выровняться к августу. Эксперт назвал это кризисом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за начавшейся жары резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели. Причины разные. Например, кто-то хочет освежиться в душе, но из-за отключенной горячей воды не может.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Новости тюмени#Загородная недвижимость
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