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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста

Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста. ВИДЕО

4 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI

Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста

В Тюмени на Заречном проезде по вечерам начала собираться группа молодых парней, которая распевает песни запрещенной группы под гитару и не дает спать местным жителям.

Жалобу на музыкантов обеспокоенные жильцы опубликовали в паблике «ЧС Тюмень». На кадрах видео видно, как у одного из подъездов сидит несколько парней с гитарой и поют песню «Наше лето», мешая людям спать.

При этом сама песня была написана Юрием Капланом — лидером украинской группы «Валентин Стрыкало», распавшейся в середине нулевых. После начала СВО творчество коллектива было де-факто запрещено, а самому Каплану запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Причиной стало осуждение артистом проведения специальной военной операции.

Видео: ЧС Тюмень

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестные начали расклеивать экстремистские листовки, унижающие людей по национальному признаку.

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