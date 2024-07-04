Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Жалобу на музыкантов обеспокоенные жильцы опубликовали в паблике «ЧС Тюмень». На кадрах видео видно, как у одного из подъездов сидит несколько парней с гитарой и поют песню «Наше лето», мешая людям спать.
При этом сама песня была написана Юрием Капланом — лидером украинской группы «Валентин Стрыкало», распавшейся в середине нулевых. После начала СВО творчество коллектива было де-факто запрещено, а самому Каплану запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Причиной стало осуждение артистом проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестные начали расклеивать экстремистские листовки, унижающие людей по национальному признаку.