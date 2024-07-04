Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста. ВИДЕО

При этом сама песня была написана Юрием Капланом — лидером украинской группы «Валентин Стрыкало», распавшейся в середине нулевых. После начала СВО творчество коллектива было де-факто запрещено, а самому Каплану запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Причиной стало осуждение артистом проведения специальной военной операции.