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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Тюменец хотел продать в городе килограмм мефедрона

Тюменец хотел продать в городе килограмм мефедрона

3 июля 2024, 12:52
Фото: 1MI
Полицейские Тюмени задержали местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Как стало известно из материалов дела, злоумышленник ранее уже был судим. Он приобрел в Интернете крупную партию наркотика и собирался продавать его с помощью «тайников».

В доме мужчины на Лесобазе провели обыск. Полицейские обнаружили 40 свертков с запрещенным веществом, массой почти 1000 граммов.

Видео: УМВД по Тюменской области

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Тобольска утвердила обвинительное заключение в отношении малолетней закладчицы, подсаживающей на наркотики своих сверстников, давая им вещества на пробу из тайников-закладок.

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