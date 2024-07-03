Тюменец хотел продать в городе килограмм мефедрона

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Как стало известно из материалов дела, злоумышленник ранее уже был судим. Он приобрел в Интернете крупную партию наркотика и собирался продавать его с помощью «тайников».
В доме мужчины на Лесобазе провели обыск. Полицейские обнаружили 40 свертков с запрещенным веществом, массой почти 1000 граммов.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Тобольска утвердила обвинительное заключение в отношении малолетней закладчицы, подсаживающей на наркотики своих сверстников, давая им вещества на пробу из тайников-закладок.