Тюменские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как стало известно из материалов дела, злоумышленники производили продукцию в Ялуторовском районе. Среди фигурантов — двое иностранцев, а также жители ХМАО и Ставрополья.
«В общей сложности изъято немаркированной продукции в количестве более 18 тысяч литров, стоимостью свыше 6,3 миллионов рублей, также, в ходе следствия, установлены места сбыта в Курганской области, откуда изъято 100 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Отмечается, что основная партия «паленки» должна была отправиться на Ставрополье. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюменской таможне оформили экспорт 33.8 тысячи бутылок водки в Китай, их общая стоимость — два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкоголя тюменского производителя в Поднебесную.