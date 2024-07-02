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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Тюменские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Тюменские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

2 июля 2024, 14:09
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменские полицейские накрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Как стало известно из материалов дела, злоумышленники производили продукцию в Ялуторовском районе. Среди фигурантов — двое иностранцев, а также жители ХМАО и Ставрополья.

«В общей сложности изъято немаркированной продукции в количестве более 18 тысяч литров, стоимостью свыше 6,3 миллионов рублей, также, в ходе следствия, установлены места сбыта в Курганской области, откуда изъято 100 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Отмечается, что основная партия «паленки» должна была отправиться на Ставрополье. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюменской таможне оформили экспорт 33.8 тысячи бутылок водки в Китай, их общая стоимость — два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкоголя тюменского производителя в Поднебесную.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Контрафакт#Алкогольное опьянение
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