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У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей.

Ребенок в золоте! У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей

25 июня 2024, 06:00
Фото: РУФСБ России по Тюменской области
У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей.

У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей

Дмитрий и Наталья Глушковы планировали покинуть Россию и заработать за рубежом на продаже коллекции ювелирных изделий. Однако декларировать драгоценности они не стали, их пытались провезти на себе и в чемодане. Даже малолетний сын пришел к таможенникам в золотой цепочке.

Вопросом эмиграции семья Глушковых задалась после начала СВО. Супруги начали распродавать имущество и имеющиеся активы. Также пара тюменцев всерьез увлекалась драгоценными металлами и камнями. Ювелирные украшения привозились в Тюмень со всего света.

Глушковы были уверены, что продать ювелирные изделия можно по высокой стоимости в любой точке планеты. Интересно, что изначально пара задумывалась о том, чтобы провезти украшения законно и даже обращалась с таможенникам за консультацией. Но с верного пути Глушковы свернули.

В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты пресекли международный канал контрабанды золота и драгоценных камней. Глушковы пытались вывез свою коллекцию в Ташкент. К таможенникам они пришли будучи увешанными золотом, у женщины почти на каждом пальце было по кольцу, а их маленьких ребенок был украшен массивной золотой цепью.

Украшения, изъятые у семьи Глушковых.Украшения, изъятые у семьи Глушковых.
«Калининский районный суд г. Тюмени признал Глушковых Дмитрия Викторовича и Наталью Викторовну виновными организации международного канала контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов с назначением наказания в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и конфискацией изъятых драгоценных камней и металлов на общую сумму более 4 млн рублей в доход государства», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Вес украшений, изъятых у семьи Глушковых.
Видео: РУФСБ России по Тюменской области.

Известно, что в область внимание ФСБ супруги попали, когда пытались продать ювелирные украшения в том числе и иностранцам. А потому еще до попытки вылететь заграницу, за ними велось наблюдение.

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Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях этого дела и истории семьи Глушковых, которые из коллекционеров превратились в контрабандистов.

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