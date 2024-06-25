Ребенок в золоте! У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Вопросом эмиграции семья Глушковых задалась после начала СВО. Супруги начали распродавать имущество и имеющиеся активы. Также пара тюменцев всерьез увлекалась драгоценными металлами и камнями. Ювелирные украшения привозились в Тюмень со всего света.
Глушковы были уверены, что продать ювелирные изделия можно по высокой стоимости в любой точке планеты. Интересно, что изначально пара задумывалась о том, чтобы провезти украшения законно и даже обращалась с таможенникам за консультацией. Но с верного пути Глушковы свернули.
В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты пресекли международный канал контрабанды золота и драгоценных камней. Глушковы пытались вывез свою коллекцию в Ташкент. К таможенникам они пришли будучи увешанными золотом, у женщины почти на каждом пальце было по кольцу, а их маленьких ребенок был украшен массивной золотой цепью.
«Калининский районный суд г. Тюмени признал Глушковых Дмитрия Викторовича и Наталью Викторовну виновными организации международного канала контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов с назначением наказания в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и конфискацией изъятых драгоценных камней и металлов на общую сумму более 4 млн рублей в доход государства», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Известно, что в область внимание ФСБ супруги попали, когда пытались продать ювелирные украшения в том числе и иностранцам. А потому еще до попытки вылететь заграницу, за ними велось наблюдение.
Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях этого дела и истории семьи Глушковых, которые из коллекционеров превратились в контрабандистов.