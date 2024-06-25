Ребенок в золоте! У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей

В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты пресекли международный канал контрабанды золота и драгоценных камней. Глушковы пытались вывез свою коллекцию в Ташкент. К таможенникам они пришли будучи увешанными золотом, у женщины почти на каждом пальце было по кольцу, а их маленьких ребенок был украшен массивной золотой цепью.