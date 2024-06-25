В Поднебесной оценили: водку из Тюмени начали экспортировать в Китай

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
На Тюменской таможне оформили экспорт 33.8 тысячи бутылок водки в Китай, их общая стоимость — два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкоголя тюменского производителя в Поднебесную, отметили в пресс-службе Тюменской таможни.
«Тюменская продукция востребована за рубежом. Несмотря на попытки ограничить российскую экономику, наши производители находят новые рынки и новых покупателей», — подчеркнул начальник Тюменского таможенного поста Андрей Беньковский.
Партию доставят до международного автомобильного пункта пропуска в Забайкальске. В Китай товар доберется до конца месяца.
С начала года производство водки в Тюменской области выросло на 25,1%. При этом объемы выпуска пивных напитков сократились более чем на 41%.
Ранее «Наш город» писал, что компания из Тюмени начала поставлять аналоги конструкторов «Лего» в другие страны. На экспорт направляются 10% продукции.