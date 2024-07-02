Резидент «Женского стендапа» на ТНТ выступит в Тюмени

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко выступит в Тюмени. Концерт пройдет в ДК «Железнодорожник» 15 ноября, указано на сайте «Яндекс Афиши».
«В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы», — говорится в описании мероприятия.
Билеты уже поступили в продажу, их стоимость варьируется от 1.1 до 3.3 тысячи рублей. Билеты на места возле сцены стоят от 3.1 до 3.3 тысячи, на последних рядах — от 1.1 до 1.5 тысячи.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит стендап-комик Евгений Чебатков. Концерт состоится 11 ноября.