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Published Сегодня, 13:34

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Очередные жертвы турфирмы «Любомира»

Скандальная турфирма из Екатеринбурга обманула тюменку с путевкой в Турцию

1 июля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Очередные жертвы турфирмы «Любомира»
Скандальное разоблачение: туристка из Тюмени столкнулась с турфирмой-мошенником и теперь бьется за возврат денег за отмененный тур. Какие проблемы возникли и какие шаги предпринимает пострадавшая?

Жительница Тюмени обратилась к СМИ с жалобой на туристическую фирму «Любомира» из Екатеринбурга, которая, по её словам, не возвращает полную сумму за несостоявшийся тур в Стамбул.

По словам потерпевшей, она и её дочь планировали поездку в Стамбул и оплатили тур на сумму 140 000 рублей.

«Причем, директор компании нас постоянно торопила. Говорила, давайте скорее покупать и так далее», — заявляет женщина.

Однако, когда поездка была отменена из-за болезни ребёнка, туристическая фирма вернула лишь 35 000 рублей, обещая остальное в ближайшее время. Несмотря на обещания, оставшаяся сумма так и не была возвращена.

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После обращения в полицию, директор фирмы перевела потерпевшей ещё 12 000 рублей, но комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Источники сообщают, что в настоящее время директор находится под следствием за мошенничество и не может покинуть страну.

С этим турагентством уже не первый раз происходит такого рода инцидент, но пока оно продолжает функционировать на рынке туроператоров и обманывать людей.

Такие события вызывают беспокойство среди путешественников Тюмени и поднимают вопросы о защите прав клиентов и ответственности туристических агентств.

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#Полина Пономаренко#Общество#Мошенники#Турагентство#Туристы#Турфирмы#Туроператоры#Обман
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