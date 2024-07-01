Скандальная турфирма из Екатеринбурга обманула тюменку с путевкой в Турцию

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Жительница Тюмени обратилась к СМИ с жалобой на туристическую фирму «Любомира» из Екатеринбурга, которая, по её словам, не возвращает полную сумму за несостоявшийся тур в Стамбул.
По словам потерпевшей, она и её дочь планировали поездку в Стамбул и оплатили тур на сумму 140 000 рублей.
«Причем, директор компании нас постоянно торопила. Говорила, давайте скорее покупать и так далее», — заявляет женщина.
Однако, когда поездка была отменена из-за болезни ребёнка, туристическая фирма вернула лишь 35 000 рублей, обещая остальное в ближайшее время. Несмотря на обещания, оставшаяся сумма так и не была возвращена.
После обращения в полицию, директор фирмы перевела потерпевшей ещё 12 000 рублей, но комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Источники сообщают, что в настоящее время директор находится под следствием за мошенничество и не может покинуть страну.
С этим турагентством уже не первый раз происходит такого рода инцидент, но пока оно продолжает функционировать на рынке туроператоров и обманывать людей.
Такие события вызывают беспокойство среди путешественников Тюмени и поднимают вопросы о защите прав клиентов и ответственности туристических агентств.