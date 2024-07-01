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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Кинотеатр откроется на крыше Тюмени

Первый кинотеатр на крыше откроют в Тюмени

1 июля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Кинотеатр откроется на крыше Тюмени
С 4 июля в Тюмени начнет свою работу уникальный кинотеатр на крыше. Открытие обещает быть запоминающимся: для первых показов выбраны самые интересные фильмы и мультфильмы.
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С 4 июля в Тюмени начнет свою работу уникальный кинотеатр, расположенный на крыше здания. Это будет первое подобное заведение в городе, и его открытие обещает стать ярким событием. Для первых показов выбраны самые интересные фильмы и мультфильмы.

Что покажут?

Как рассказал владелец кинотеатра, в программу открытия вошли первая и вторая части популярного мультфильма «Головоломка», который станет отличным выбором для семейного просмотра. Если вам нравятся трогательные и глубокие истории, обязательно посмотрите драму «Прошлые жизни». Для тех, кто предпочитает нестандартное кино, запланирован показ фильма Уэса Андерсона «Королевство полной Луны».

Где находится?

Кинотеатр расположился в районе «Восточка», на крыше пятиэтажного дома. Работа кинотеатра зависит от погодных условий, так как показы проходят под открытым небом без навесов.

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#Ольга Харина#Общество#Кино#Кинофильмы#Фильмы#Кинотеатры#Кинопремьеры#Погодные условия#Мультфильмы
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