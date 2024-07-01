Первый кинотеатр на крыше откроют в Тюмени

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
С 4 июля в Тюмени начнет свою работу уникальный кинотеатр, расположенный на крыше здания. Это будет первое подобное заведение в городе, и его открытие обещает стать ярким событием. Для первых показов выбраны самые интересные фильмы и мультфильмы.
Как рассказал владелец кинотеатра, в программу открытия вошли первая и вторая части популярного мультфильма «Головоломка», который станет отличным выбором для семейного просмотра. Если вам нравятся трогательные и глубокие истории, обязательно посмотрите драму «Прошлые жизни». Для тех, кто предпочитает нестандартное кино, запланирован показ фильма Уэса Андерсона «Королевство полной Луны».
Кинотеатр расположился в районе «Восточка», на крыше пятиэтажного дома. Работа кинотеатра зависит от погодных условий, так как показы проходят под открытым небом без навесов.