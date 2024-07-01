Первый кинотеатр на крыше откроют в Тюмени

С 4 июля в Тюмени начнет свою работу уникальный кинотеатр, расположенный на крыше здания. Это будет первое подобное заведение в городе, и его открытие обещает стать ярким событием. Для первых показов выбраны самые интересные фильмы и мультфильмы.