Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Первая декада месяца ожидается жаркой. Уже в среду, 3 июля, воздух в областной столице прогреется до +26. В четверг столбики термометров к полудню поднимутся до +28…+30. Жаркая погода продержится до 11 июля включительно — ночью в эти дни температура воздуха составит +17…+19, в светлое время суток +28…+30. Осадков не ожидается, лишь в пятницу и воскресенье, 5 и 7 июля, вероятны небольшие дожди.
12 июля в Тюмени пойдет дождь и похолодает — столбики термометров опустятся до +21…+22. Начиная со второй декады и до конца месяца выше +22…+24 столбики термометров подниматься не будут. Ожидаются дожди, в отдельные дни, ливни. Солнечных дней будет всего восемь.