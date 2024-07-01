nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Синоптики дали прогноз погоды на июль 2024 в Тюмени

Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени

1 июля 2024, 03:21
Фото: 1MI

Синоптики дали прогноз погоды на июль 2024 в Тюмени

По прогнозам метеорологов, второй летний месяц обещает быть теплым и дождливым. Среднесуточная температура воздуха составит +15…+22, дожди будут идти через день.

Первая декада месяца ожидается жаркой. Уже в среду, 3 июля, воздух в областной столице прогреется до +26. В четверг столбики термометров к полудню поднимутся до +28…+30. Жаркая погода продержится до 11 июля включительно — ночью в эти дни температура воздуха составит +17…+19, в светлое время суток +28…+30. Осадков не ожидается, лишь в пятницу и воскресенье, 5 и 7 июля, вероятны небольшие дожди.

12 июля в Тюмени пойдет дождь и похолодает — столбики термометров опустятся до +21…+22. Начиная со второй декады и до конца месяца выше +22…+24 столбики термометров подниматься не будут. Ожидаются дожди, в отдельные дни, ливни. Солнечных дней будет всего восемь.

Читайте также:
Страховщики назвали топ самых аварийных улиц в ТюмениНа месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан30-градусная жара вернется в Тюмень в начале июля
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Дожди
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42