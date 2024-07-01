Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени

Первая декада месяца ожидается жаркой. Уже в среду, 3 июля, воздух в областной столице прогреется до +26. В четверг столбики термометров к полудню поднимутся до +28…+30. Жаркая погода продержится до 11 июля включительно — ночью в эти дни температура воздуха составит +17…+19, в светлое время суток +28…+30. Осадков не ожидается, лишь в пятницу и воскресенье, 5 и 7 июля, вероятны небольшие дожди.