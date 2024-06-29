nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 29 июня, 12:00

Published 29 июня, 12:00

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Стоматологии тюменских поселков оборудуют новыми рентгеновскими аппаратами

Стоматологии тюменских поселков оборудуют новыми рентгеновскими аппаратами

29 июня 2024, 12:00
Фото: 1MI
В филиалах Областной больницы №19 в посёлках Боровский и Московский в течение месяца появится новый дентальный рентгеновский аппарат. Современное оборудование значительно улучшит возможности медицинской помощи пациентам, отмечает депздрав региона.

Дентальный рентгеновский аппарат — это медицинское оборудование, используемое в стоматологии для получения рентгеновских снимков зубов и челюстей. Он позволяет врачам получать детальные изображения зубов и окружающих тканей, что помогает в диагностике и планировании лечения.

Дентальный рентгеновский аппарат работает на основе принципа рентгеновского излучения. Он генерирует кратковременное рентгеновское излучение, которое проходит через зубы и челюсти пациента, а затем попадает на рентгеновскую пленку или цифровой датчик. Полученное изображение позволяет стоматологу оценить состояние зубов, корней, челюстей и окружающих тканей.

Рентгенологическое исследование с помощью дентального рентгеновского аппарата может быть назначено в следующих случаях:

— Диагностика кариеса и его распространения.

— Определение состояния корней зубов.

— Оценка состояния зубочелюстной системы перед проведением ортопедического лечения.

— Выявление зубных кист и опухолей в области челюстей.

— Контроль эффективности лечения и динамики заболеваний.

 

«Мы рады сообщить, что в наших учреждениях появится новый дентальный рентгеновский аппарат. Это значительный шаг вперед для сохранения и восстановления здоровья наших пациентов. Новый аппарат позволит нам проводить точную диагностику и планировать эффективное лечение. Мы с нетерпением ждем возможности использовать новый аппарат и считаем, что это значительное улучшение в области стоматологической помощи», — отметила заведующая стоматологическим отделением Областной больницы №19 Марина Верхогляд.

#Общество
Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
Сегодня, 10:16
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02