Стоматологии тюменских поселков оборудуют новыми рентгеновскими аппаратами

«Мы рады сообщить, что в наших учреждениях появится новый дентальный рентгеновский аппарат. Это значительный шаг вперед для сохранения и восстановления здоровья наших пациентов. Новый аппарат позволит нам проводить точную диагностику и планировать эффективное лечение. Мы с нетерпением ждем возможности использовать новый аппарат и считаем, что это значительное улучшение в области стоматологической помощи», — отметила заведующая стоматологическим отделением Областной больницы №19 Марина Верхогляд.