Стоматологии тюменских поселков оборудуют новыми рентгеновскими аппаратами

Posted 29 июня, 12:00
Published 29 июня, 12:00
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Дентальный рентгеновский аппарат — это медицинское оборудование, используемое в стоматологии для получения рентгеновских снимков зубов и челюстей. Он позволяет врачам получать детальные изображения зубов и окружающих тканей, что помогает в диагностике и планировании лечения.
Дентальный рентгеновский аппарат работает на основе принципа рентгеновского излучения. Он генерирует кратковременное рентгеновское излучение, которое проходит через зубы и челюсти пациента, а затем попадает на рентгеновскую пленку или цифровой датчик. Полученное изображение позволяет стоматологу оценить состояние зубов, корней, челюстей и окружающих тканей.
Рентгенологическое исследование с помощью дентального рентгеновского аппарата может быть назначено в следующих случаях:
— Диагностика кариеса и его распространения.
— Определение состояния корней зубов.
— Оценка состояния зубочелюстной системы перед проведением ортопедического лечения.
— Выявление зубных кист и опухолей в области челюстей.
— Контроль эффективности лечения и динамики заболеваний.
«Мы рады сообщить, что в наших учреждениях появится новый дентальный рентгеновский аппарат. Это значительный шаг вперед для сохранения и восстановления здоровья наших пациентов. Новый аппарат позволит нам проводить точную диагностику и планировать эффективное лечение. Мы с нетерпением ждем возможности использовать новый аппарат и считаем, что это значительное улучшение в области стоматологической помощи», — отметила заведующая стоматологическим отделением Областной больницы №19 Марина Верхогляд.