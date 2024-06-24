«Земский фельдшер»: молодые медики рассказали о своей работе в тюменских селах

Еще одна участница программы — Анастасия Мурашова. Сейчас она работает заведующей и фельдшером ФАПа в селе Луговое. Родилась и выросла в Омске. В 2011 году она окончила Омский республиканский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Анастасия с мужем всегда мечтали о собственном доме. Программа «Земский фельдшер» помогла супругам воплотить желание в реальность. Выплату, которую медики получают в качестве подъемных, молодая семья вложила в покупку дома.