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Posted 24 июня, 04:12

Published 24 июня, 04:12

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

«Земский фельдшер»: молодые медики рассказали о своей работе в тюменских селах

«Земский фельдшер»: молодые медики рассказали о своей работе в тюменских селах

24 июня 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney
За пять лет по программе «Земский фельдшер» в филиал облбольницы в Тюменском районе на работу устроились 19 специалистов. Историями двух из них поделился департамент здравоохранения региона.

Первой о своем участии в программе рассказала фельдшер ФАПа в селе Каменка Юлия Бажукова. В ОБ №19 она устроилась в 2019 году — сразу после окончания Ялуторовского медколледжа.

«Работа медицинского работника на селе бывает непростая, но никакие трудности не сравнятся с тем удовольствием, когда понимаешь, что помогаешь людям. Если говорить про программу „Земский фельдшер“, то очень рада, что у меня появилась возможность получить финансовую поддержку, при этом занимаясь любимым делом», — отметила девушка.

Еще одна участница программы — Анастасия Мурашова. Сейчас она работает заведующей и фельдшером ФАПа в селе Луговое. Родилась и выросла в Омске. В 2011 году она окончила Омский республиканский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Анастасия с мужем всегда мечтали о собственном доме. Программа «Земский фельдшер» помогла супругам воплотить желание в реальность. Выплату, которую медики получают в качестве подъемных, молодая семья вложила в покупку дома.

Напомним, программа «Земский фельдшер» направлена на привлечение медицинских работников на работу в сельские населенные пункты численностью менее 50 тысяч человек. В Тюменской области программа была дополнена своими мерами поддержки — теперь она распространяется на выпускников медучреждений, которые возвращаются работать в свои родные населённые пункты.

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