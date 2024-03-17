Земский фельдшер: о работе на селе рассказал медик из Ялуторовского района

Тюменка с детства любила помогать людям и преумножать добро. Мечтала посвятить жизнь медицине. Так и случилось. Поступила в Ялуторовский медицинский колледж. Когда встал вопрос о том, где работать, девушка не раздумывая выбрала медицину на селе.