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Posted 17 марта, 12:59

Published 17 марта, 12:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Земский фельдшер: о работе на селе рассказал медик из Ялуторовского района

Земский фельдшер: о работе на селе рассказал медик из Ялуторовского района

17 марта 2024, 12:59
Фото: 1MI
Своим опытом участия в программе «Земский фельдшер» поделилась сотрудница ФАПа Областной больницы №23 Ялуторовского района Дарья Провоторова.

Тюменка с детства любила помогать людям и преумножать добро. Мечтала посвятить жизнь медицине. Так и случилось. Поступила в Ялуторовский медицинский колледж. Когда встал вопрос о том, где работать, девушка не раздумывая выбрала медицину на селе.

Полтора года молодой специалист практикующий медик. «С каждым днем любовь к медицине только возрастает», — поделилась девушка. Дарья с улыбкой вспоминает своего первого пациента, которому самостоятельно оказала медицинскую помощь и поставила точный диагноз.

«В первые дни работы на ФАП смогла самостоятельно поставить точный диагноз, и, чтобы точно убедиться в правильности назначенного лечения, мной были приняты меры в назначении дополнительных лабораторных анализов, по которым была внесена коррекция в лечении пациента, тем самым получилось избежать очень сильных осложнений», — поделилась Дарья.

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Областную больницу №23 продолжают привлекать новые кадры.

«Решение кадрового вопроса — одна главных задач нашего медучреждения. В настоящее время по программе „Земский фельдшер“ трудятся 16 специалистов, по программе „Земский доктор“ — 24 специалиста», — рассказала Елена Фомина, начальник отдела по управлению персоналом Областной больницы № 23.
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