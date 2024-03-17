Земский фельдшер: о работе на селе рассказал медик из Ялуторовского района

Posted 17 марта, 12:59
Published 17 марта, 12:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Тюменка с детства любила помогать людям и преумножать добро. Мечтала посвятить жизнь медицине. Так и случилось. Поступила в Ялуторовский медицинский колледж. Когда встал вопрос о том, где работать, девушка не раздумывая выбрала медицину на селе.
Полтора года молодой специалист практикующий медик. «С каждым днем любовь к медицине только возрастает», — поделилась девушка. Дарья с улыбкой вспоминает своего первого пациента, которому самостоятельно оказала медицинскую помощь и поставила точный диагноз.
«В первые дни работы на ФАП смогла самостоятельно поставить точный диагноз, и, чтобы точно убедиться в правильности назначенного лечения, мной были приняты меры в назначении дополнительных лабораторных анализов, по которым была внесена коррекция в лечении пациента, тем самым получилось избежать очень сильных осложнений», — поделилась Дарья.
В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Областную больницу №23 продолжают привлекать новые кадры.
«Решение кадрового вопроса — одна главных задач нашего медучреждения. В настоящее время по программе „Земский фельдшер“ трудятся 16 специалистов, по программе „Земский доктор“ — 24 специалиста», — рассказала Елена Фомина, начальник отдела по управлению персоналом Областной больницы № 23.