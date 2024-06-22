Жителям Тюменской области рассказали о всех способах записи на прием к врачу

Posted 22 июня, 05:12
Published 22 июня, 05:12
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Записаться к врачу можно онлайн с помощью аккаунта на портале госуслуг. Услугу можно найти на главной странице госуслуг в разделе «Здоровье» в верхнем меню.
После выбора услуги «Запись на прием» можно выбрать, кого нужно записать: себя, ребенка или родственника. После этого нужно выбрать специализацию врача, удобную дату и время. Информация о записи будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.
Подробная инструкция по записи через госуслуги доступна по ссылке.
С начала 2024 года граждане Тюменской области записались на прием врачу посредством портала госуслуг более 200 тысяч раз.
Также записаться онлайн можно с помощью приложения «Телемед 72». Для этого нужно запустить приложение и выбрать услугу «Запись на прием». После чего нужно отметить кого нужно записать: себя, ребенка или родственника, выбрать специализацию врача и удобное время для записи. После подтверждения запись станет доступна в личном кабинете приложения. Отменить ее можно будет там же. Инструкция по записи через приложение доступна по ссылке.
С начала 2024 года тюменцы записались на прием к врачу с помощью приложения «Телемед 72» более 350 тыс. раз.
Скачать приложение для мобильных устройств можно по ссылкам для разных операционных систем: Android (Google Play), Android (Rustore), iOS (AppStore).
Есть и другие способы записи к врачу:
С помощью службы 122.
Позвонить в регистратуру медицинской организации.
Кроме того, можно очно обратиться в поликлинику и записаться к специалисту, используя специальный терминал в холле, или через регистратуру.