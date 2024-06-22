Жителям Тюменской области рассказали о всех способах записи на прием к врачу

Также записаться онлайн можно с помощью приложения «Телемед 72». Для этого нужно запустить приложение и выбрать услугу «Запись на прием». После чего нужно отметить кого нужно записать: себя, ребенка или родственника, выбрать специализацию врача и удобное время для записи. После подтверждения запись станет доступна в личном кабинете приложения. Отменить ее можно будет там же. Инструкция по записи через приложение доступна по ссылке.