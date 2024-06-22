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Posted 22 июня, 05:12

Published 22 июня, 05:12

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Жителям Тюменской области рассказали о всех способах записи на прием к врачу

Жителям Тюменской области рассказали о всех способах записи на прием к врачу

22 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI
Медицинские услуги становятся доступнее для граждан Тюменской области. Каждый может выбрать удобный для себя способ записи на прием. На сегодня есть пять вариантов, как это сделать. О всех них рассказали в департаменте информатизации региона.

Записаться к врачу можно онлайн с помощью аккаунта на портале госуслуг. Услугу можно найти на главной странице госуслуг в разделе «Здоровье» в верхнем меню.

После выбора услуги «Запись на прием» можно выбрать, кого нужно записать: себя, ребенка или родственника. После этого нужно выбрать специализацию врача, удобную дату и время. Информация о записи будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Подробная инструкция по записи через госуслуги доступна по ссылке.

С начала 2024 года граждане Тюменской области записались на прием врачу посредством портала госуслуг более 200 тысяч раз.

Также записаться онлайн можно с помощью приложения «Телемед 72». Для этого нужно запустить приложение и выбрать услугу «Запись на прием». После чего нужно отметить кого нужно записать: себя, ребенка или родственника, выбрать специализацию врача и удобное время для записи. После подтверждения запись станет доступна в личном кабинете приложения. Отменить ее можно будет там же. Инструкция по записи через приложение доступна по ссылке.

С начала 2024 года тюменцы записались на прием к врачу с помощью приложения «Телемед 72» более 350 тыс. раз.

Скачать приложение для мобильных устройств можно по ссылкам для разных операционных систем: Android (Google Play), Android (Rustore), iOS (AppStore).

Есть и другие способы записи к врачу:

  • С помощью службы 122.

  • Позвонить в регистратуру медицинской организации.

Кроме того, можно очно обратиться в поликлинику и записаться к специалисту, используя специальный терминал в холле, или через регистратуру.

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