Жители Ишимского района лечат зубы в мобильных комплексах

«За месяц были осуществлены выезды в 10 населенных пунктов Ишимского района. Активнее всего на приглашение посетить врача-стоматолога откликнулись сельские женщины, мужчины оказались в меньшинстве — всего 32 человека. На прием в поликлинику тоже чаще всего приходят представительницы женской половины человечества. Это более ответственные пациенты».