Жители Ишимского района лечат зубы в мобильных комплексах

Posted 11 марта, 11:53
Published 11 марта, 11:53
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Татьяна Сорокина, заведующий стоматологической службой врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4:
«За месяц были осуществлены выезды в 10 населенных пунктов Ишимского района. Активнее всего на приглашение посетить врача-стоматолога откликнулись сельские женщины, мужчины оказались в меньшинстве — всего 32 человека. На прием в поликлинику тоже чаще всего приходят представительницы женской половины человечества. Это более ответственные пациенты».
Что касается возраста сельских пациентов, то здесь подавляющее большинство составили люди пенсионного возраста.
Не остались без внимания и маломобильные пациенты (хирургическая помощь двум человекам была оказана на дому), и дети — осмотрено и пролечено 6 человек.
Каждый пациент получил необходимую помощь: кто-то удалил зуб (зачастую и не один), кто-то получил консультацию по предстоящему лечению или протезированию, а 14 человек были внесены в лист ожидания льготного зубопротезирования.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.