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Posted 11 марта, 11:53

Published 11 марта, 11:53

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Жители Ишимского района лечат зубы в мобильных комплексах

Жители Ишимского района лечат зубы в мобильных комплексах

11 марта 2024, 11:53
Фото: 1MI
В феврале этого года стоматологическую помощь получили 140 жителей Ишимского района. Услуги им были оказаны по месту жительства. Это стало возможным благодаря работе мобильного стоматологического комплекса, отметили в депздраве Тюменской области.

Татьяна Сорокина, заведующий стоматологической службой врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4:

«За месяц были осуществлены выезды в 10 населенных пунктов Ишимского района. Активнее всего на приглашение посетить врача-стоматолога откликнулись сельские женщины, мужчины оказались в меньшинстве — всего 32 человека. На прием в поликлинику тоже чаще всего приходят представительницы женской половины человечества. Это более ответственные пациенты».

Что касается возраста сельских пациентов, то здесь подавляющее большинство составили люди пенсионного возраста.

Не остались без внимания и маломобильные пациенты (хирургическая помощь двум человекам была оказана на дому), и дети — осмотрено и пролечено 6 человек.

Каждый пациент получил необходимую помощь: кто-то удалил зуб (зачастую и не один), кто-то получил консультацию по предстоящему лечению или протезированию, а 14 человек были внесены в лист ожидания льготного зубопротезирования.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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