Устроил стрельбу и повис на окне: жителей Тобольска напугал неадекватный сосед

Житель Тобольска устроил стрельбу и едва не выпал из окна многоэтажки

Минувшей ночью жители одного из микрорайонов Тобольска проснулись от звуков выстрелов и бьющегося стекла. Из окна они увидели мужчину, который в любой момент мог упасть с высоты шестого этажа.