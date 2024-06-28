Устроил стрельбу и повис на окне: жителей Тобольска напугал неадекватный сосед

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
«Мы услышали выстрелы из пневматики, потом посыпались стёкла. Глядя в окно, мы увидели вот такую картину. Очень страшно. Микрорайон Иртышский, 17», — рассказал очевидец в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».
По словам автора видео, мужчина начал буянить в районе полуночи. К счастью, обошлось без трагедии: на кадрах видно, как он залезает обратно в окно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени двое мужчин украли стул из кофейни и гуляли с ним по городу. Преступление попало на видео.