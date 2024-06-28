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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:23

Житель Тобольска устроил стрельбу и едва не выпал из окна многоэтажки

Устроил стрельбу и повис на окне: жителей Тобольска напугал неадекватный сосед

28 июня 2024, 08:22
Фото: 1MI

Житель Тобольска устроил стрельбу и едва не выпал из окна многоэтажки

Минувшей ночью жители одного из микрорайонов Тобольска проснулись от звуков выстрелов и бьющегося стекла. Из окна они увидели мужчину, который в любой момент мог упасть с высоты шестого этажа.
«Мы услышали выстрелы из пневматики, потом посыпались стёкла. Глядя в окно, мы увидели вот такую картину. Очень страшно. Микрорайон Иртышский, 17», — рассказал очевидец в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».
Видео: Типичный Тобольск / Телеграм

По словам автора видео, мужчина начал буянить в районе полуночи. К счастью, обошлось без трагедии: на кадрах видно, как он залезает обратно в окно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени двое мужчин украли стул из кофейни и гуляли с ним по городу. Преступление попало на видео.

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