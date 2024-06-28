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Подросток на легковушке влетел в большегруз в Тюмени

Подросток на легковушке влетел в большегруз в Тюмени

28 июня 2024, 06:00
Фото: ГИБДД Тюменской области
Парень решил покатать своих подруг. Из-за тумана ночные гонки обернулись травмами у девушек.

В Тюмени 17-летний подросток на «Ладе» влетел в большегруз, стоящий на краю дороги. Авария произошла сегодня ночью на Салманова.

Несмотря на то, что автомобиль принадлежит подростку, водительских прав у него не было. Кроме того, на улице был туман.

В аварии пострадали пассажирки юного водителя: 14-летнюю девочку госпитализировали с травмой головы, а 15-летняя получила травму челюсти. Причины аварии устанавливаются.

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Этой же ночью еще одно ДТП произошло в Заводоуковском округе. Там пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись большегруз и легковушка. В аварии погибли три человека.

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