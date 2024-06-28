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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Пьяный бесправник насмерть сбил пешехода в Тюменской области

Пьяный бесправник насмерть сбил пешехода в Тюменской области

28 июня 2024, 05:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
Трагедия произошла ночью под Заводоуковском. Пешеход шел по краю дороги.

В ночь с 27 на 28 июня на четвертом километре подъезда к поселку Озерки в Заводоуковском округе насмерть сбили пешехода. 42-летний мужчина шел по краю дороги, на его одежде не было светоотражающих элементов.

В ГИБДД Тюменской области установили, что 21-летний водитель ВАЗ-2105 был пьян, показатели алкотестера составили 0.67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, у молодого человека нет водительских прав.

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Пешеход скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сбили двух подростков-самокатчиков. Подростки пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу.

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