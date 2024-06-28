Пьяный бесправник насмерть сбил пешехода в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В ночь с 27 на 28 июня на четвертом километре подъезда к поселку Озерки в Заводоуковском округе насмерть сбили пешехода. 42-летний мужчина шел по краю дороги, на его одежде не было светоотражающих элементов.
В ГИБДД Тюменской области установили, что 21-летний водитель ВАЗ-2105 был пьян, показатели алкотестера составили 0.67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, у молодого человека нет водительских прав.
Пешеход скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сбили двух подростков-самокатчиков. Подростки пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу.