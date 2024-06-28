Туманная ночь в Тюмени: невероятные фото и массовые задержки вылетов

Более чем на 10 часов, до 15:35 вместо 5:25, отложен вылет самолета в Москву, на 17:30 с: 20 перенесена отправка борта в Сочи. Оба рейса выполняет авиакомпания Аэрофлот. Причина — позднее прибытие самолета (прибытие бортов из данных городов задерживается более чем на 10 часов).