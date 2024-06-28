Туманная ночь в Тюмени: невероятные фото и массовые задержки вылетов

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Причиной возникновения такого природного явления стал процесс испарения воды с теплой поверхности в холодный воздух и охлаждения насыщенных влагой теплых воздушных потоков.
Заметим, туман внес коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино. На два-четыре часа был задержан прилет самолетов из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга. Также с существенным опозданием, до пяти часов, отправляли рейсы в Москву, Анталью, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард.
Более чем на 10 часов, до 15:35 вместо 5:25, отложен вылет самолета в Москву, на 17:30 с: 20 перенесена отправка борта в Сочи. Оба рейса выполняет авиакомпания Аэрофлот. Причина — позднее прибытие самолета (прибытие бортов из данных городов задерживается более чем на 10 часов).
Ранее «Наш Город» писал, что 21 июня из-за тумана в Рощино наблюдалась массовая задержка рейсов. Несколько самолетов были направлены на запасной аэрородром в Екатеринбург.