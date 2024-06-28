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Updated Сегодня, 04:18

Общество считает изменения в налоговой системе РФ справедливыми

Общество считает изменения в налоговой системе РФ справедливыми

28 июня 2024, 04:15
Фото: 1MI
Большинство жителей России поддерживает предложенные Минфином изменения налоговой системы в РФ и считают, что изменения в налоговых отчислениях сделают финансово-экономическую систему страны справедливее.

Об этом сообщил глава Центра общественного мнения Валерий Федоров на круглом столе «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?», в рамках которого ведущие социологи, политологи и представители общественности обсудили отношение граждан к налоговой реформе, пишет Росбалт.

По данным ВЦИОН, о предстоящих налоговых изменениях известно 58% жителей России. 78% из них положительно относятся к одному из самых резонансных изменений — введению прогрессивной шкалы. Также большинство россиян (84%») считает справедливым и введение т. н. «семейной выплаты».

«Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — подчеркнул Валерий Федоров.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, «справедливая» налоговая система в представлении общества — это «эффективная» налоговая система.

«Прогрессивная шкала налогообложения воспринимается обществом как справедливая. В числе критериев справедливости: рост уровня и качества жизни населения, а также сокращение разрыва между наиболее богатыми и бедными слоями, отсутствие „дублирования“ налогов», — подчеркнул Потуремский.
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Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что некоторые замечания у региональных палат по реформе все же были.

«Мы увидели риски по Крайнему Северу — снижение заработных плат, что нивелирует установление государственных гарантий. Поэтому мы предложили рассмотреть возможность изменения размера налогообложения для лиц, которые поживают в данных районах», — сообщила Булгакова.

Эксперты отметили, что ключевыми бенефициарами налоговой реформы станут регионы. Президент России Владимир Путин озвучил колоссальную меру поддержки регионов — предложение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Планируется, что высвобожденные средства будут направлены на реализацию социальных задач.

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Полученные данные ВЦИОМ и ИНСОМАР подтверждают тезис о том, что людям важно знать, куда именно пойдут собранные деньги. Руководитель Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин напомнил, что у России уже есть подобный опыт — точечные увеличения налогов помогли получить средства на помощь больным детям.

«В прошлом году в Фонд „Круг добра“ поступило около 160 миллиардов рублей от прогрессии. 25 тысяч детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили финансовую поддержку за счет налогов, которые обеспеченные граждане платят по повышенной ставке», — отметил Данилин.

Напомним, ранее Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов о реформе налоговой системы в России. Для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, более 50 миллионов рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#ВЦИОМ#Минфин#Реформа
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