Общество считает изменения в налоговой системе РФ справедливыми

Напомним, ранее Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов о реформе налоговой системы в России. Для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, более 50 миллионов рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции.