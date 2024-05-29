От нефтяников до Кухарука. Кто в Тюменской области заплатит повышенные налоги?

При заработке от 416 тысяч до 1,67 миллиона рублей в месяц или 5-20 миллионов рублей в год, выплачивать придется уже 18%. А если вы зарабатываете ежемесячно от 1,67 до 4,17 миллиона рублей, что в сумме дает годовой заработок в 20-50 миллионов рублей, то налог составит уже 20%. Самый высокий налог в 22% придется платить при доходах свыше 4,17 миллиона рублей в месяц — 50 миллионов рублей в год.