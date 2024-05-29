От нефтяников до Кухарука. Кто в Тюменской области заплатит повышенные налоги?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В России вводится прогрессивная шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 млн рублей в год или более 200 тысяч рублей в месяц. При указанном ранее доходе налогообложение составит уже 15%.
При заработке от 416 тысяч до 1,67 миллиона рублей в месяц или 5-20 миллионов рублей в год, выплачивать придется уже 18%. А если вы зарабатываете ежемесячно от 1,67 до 4,17 миллиона рублей, что в сумме дает годовой заработок в 20-50 миллионов рублей, то налог составит уже 20%. Самый высокий налог в 22% придется платить при доходах свыше 4,17 миллиона рублей в месяц — 50 миллионов рублей в год.
Однако отметим, что такие ставки будут применяться с суммы превышений, а не со всей суммы.
«Тюменскую область не так сильно затронут эти изменения. У нас средняя зарплата колеблется в районе 70 тысяч рублей. По 200 и более тысяч ежемесячно у нас получают преимущественно нефтяники, а людей с зарплатой более чем в 1 миллион рублей у нас едва ли более сотни на всю области. А потому преимущественно повышенный налог будут платить жители ЯНАО и ХМАО, где зарплаты априори выше, у нас лишь около 15% населения могут попасть под повышенный налог новой шкалы, причем преимущественно это будет налог именно в 15%», — объяснила «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова.
Хоть сейчас чиновники имеют право скрывать свои доходы, можно ориентироваться на показатели былых лет. Так некоторые депутаты областной Думы, например, Сергей Корепанов, Инна Лосева и Виктор Рейн за год в 2021 году получили от 10 до 18 миллионов рублей. При сохранении аналогичного уровня доходов их налог составил бы те же 18%.
Однако это одни из депутатов со скромными заработками. Депутаты, которые также владеют бизнесом, получают в разы больше. Так в том же году депутат Юрий Баранчук, руководящий фирмой ООО «Блок-комплект», задекларировал 74 миллиона рублей, а Владимир Пискайкин 87 миллионов. Глава Мостострой-11 Николай Руссу, когда еще был депутатом, сообщал о доходе в 63 миллиона рублей. Доходы всех перечисленных сейчас попали бы под максимальный налог в 22%.
Глава города Руслан Кухарук в среднем получает около 6 миллионов рублей в год, а значит он попадает во вторую категорию налогообложения — 18%.
Ненамного выше заработка губернатора Тюменской области. Александр Моор за 2022 год задекларировал доход в 17,5 миллиона рублей, а значит при том же заработке сейчас ему бы пришлось выплачивать те же 18%.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по итогам 2021 года заработал 9 млн рублей, а значит и он находится в одной категории с главой Тюмени и губернатором области.
Как упомянула Девлешова, более 200 тысяч рублей в регионе преимущественно зарабатывают нефтяники. По статистическим данным, такую зарплату получают ведущие специалисты или руководители отделов крупных нефтегазовых компаний, а также буровики и представители других тяжелых полевых специальностей. Для зарплаты в 416 тысяч и более необходимо дорасти до члена совета директоров или его заместителя.
Также зарплату в 200 тысяч и более сейчас получают IT-специалисты, например, программисту 1С готовы платить от 230 000 до 320 000 рублей ежемесячно. Однако повысить свой доход до налогообложения в 18% в этой сфере, работая в Тюменской области, уже проблематично.
Отметим, что невысок доход и мелких предпринимателей региона. Как показывает статистика, зарплата большинства мелких предпринимателей составляет около 100 тысяч рублей.
Высокие доходы, которые можно соотнести с двумя наивысшими степенями обновленного налогообложения, имеют только крупные бизнесмены, это именитые застройщики, владельцы агрохолдингов и автобизнеса.
В нашем телеграмм-канале мы также провели опрос, чтобы узнать, скольким тюменцам придется платить более 13% налога. 10% опрощенных сообщили, что попадают под налог в 15%, 2% — под налог в 18%. Только 1% опрошенных выбрал вариант ответа с налогов в 20%, хотя целых 4% респондентов выбрали вариант ответа с 22% налога.