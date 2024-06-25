Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Автоаналитик Сергей Нестеров рассказал, что покупка автомобиля в 2024 году в целом, идея не очень удачная. И решатся на это стоит только в случае необходимости.
«Сейчас не лучшее время, рынок постоянно шатает, цены скачут, как на наши машины, так и на китайские. если вы просто хотите поменять машину из чистой прихоти, то не стоит. Но, если автомобиль необходим, то есть несколько вариантов», — обозначает специалист.
На средний бюджет в 2 — 2,5 миллиона рублей можно купить хорошо себя зарекомендовавший Chery Tiggo 7 PRO MAX в умеренной комплектации. Сейчас это одна из самых продаваемых машин, спрос на которую, по оценке специалистов, будет достаточно высоким еще около 3 лет.
Если бюджет не особо превышает 1 миллион рублей, то Нестеров советует обратиться к классике российского автопрома — «Лада Веста». Причем можно купить модель текущего года выпуска.
Также не стоит откидывать и вторичный рынок, в пределах 1-1,5 миллиона рублей можно урвать приличную иномарку в неплохом состоянии. Однако при покупке машины у собственника критически важно провести диагностику автомобиля перед покупкой.
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