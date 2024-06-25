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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Автоаналитик рассказал, какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году.

Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году

25 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI
Автоаналитик рассказал, какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году.

Автоаналитик рассказал, какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году

Покупка автомобиля в нынешних условиях — серьезное испытание для психики. Рынок заполонен китайскими ии отечественными автомобилями по безумным ценам, а покупатель понимает, что на машине хочется не только покататься самому, но и выгодно перепродать ее через несколько лет. Что стоит выбрать?

Автоаналитик Сергей Нестеров рассказал, что покупка автомобиля в 2024 году в целом, идея не очень удачная. И решатся на это стоит только в случае необходимости.

«Сейчас не лучшее время, рынок постоянно шатает, цены скачут, как на наши машины, так и на китайские. если вы просто хотите поменять машину из чистой прихоти, то не стоит. Но, если автомобиль необходим, то есть несколько вариантов», — обозначает специалист.

На средний бюджет в 2 — 2,5 миллиона рублей можно купить хорошо себя зарекомендовавший Chery Tiggo 7 PRO MAX в умеренной комплектации. Сейчас это одна из самых продаваемых машин, спрос на которую, по оценке специалистов, будет достаточно высоким еще около 3 лет.

Если бюджет не особо превышает 1 миллион рублей, то Нестеров советует обратиться к классике российского автопрома — «Лада Веста». Причем можно купить модель текущего года выпуска.

Также не стоит откидывать и вторичный рынок, в пределах 1-1,5 миллиона рублей можно урвать приличную иномарку в неплохом состоянии. Однако при покупке машины у собственника критически важно провести диагностику автомобиля перед покупкой.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что же выгоднее: личный автомобиль или поездки на такси? Редакция подсчитала необходимые траты и пришла к неожиданному выводу.

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