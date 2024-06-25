Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году

Автоаналитик рассказал, какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году

Покупка автомобиля в нынешних условиях — серьезное испытание для психики. Рынок заполонен китайскими ии отечественными автомобилями по безумным ценам, а покупатель понимает, что на машине хочется не только покататься самому, но и выгодно перепродать ее через несколько лет. Что стоит выбрать?