Подорожало все: цены на продукты в Тюмени выросли на 7,5%

Posted Сегодня, 04:50
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Пи этом за последний год продукты в регионе в среднем подорожали на 7,51% (для сравнения, в апреле годовой рост цен на продукты составлял 8,32%).
Из-за роста производства сырого молока в Тюменской области замедлилось годовое удорожание молочных и кисломолочных продуктов. Творог и сливки и вовсе подешевели. Также в регионе выросли объемы производства яиц, что привело к замедлению годового роста цен на них и замедлился рост цен на сахар вследствие введенных в России ограничениям на его экспорт.
Что касается непродовольственных товаров, то рост цен в мае составил 5% по сравнению с 2023 годом. В апреле существенно увеличилась стоимость автомобилей из-за изменения порядка уплаты утилизационного сбора — спрос на транспортные средства снизился. Поэтому продавцы были вынуждены оперативно снизить цены. Как следствие, годовой рост цен на подержанные иномарки в мае замедлился.
Цены на услуги в мае были выше, чем годом ранее, на 8,29%, в апреле — на 7,35%. Основной вклад в увеличение годовых темпов прироста цен на услуги внесло удорожание авиабилетов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по итогам первого квартала 2024 года средняя номинальная зарплата достигла 99 тысяч 185 рублей. За год рост этого показателя составил более 20%.