Подорожало все: цены на продукты в Тюмени выросли на 7,5%

Из-за роста производства сырого молока в Тюменской области замедлилось годовое удорожание молочных и кисломолочных продуктов. Творог и сливки и вовсе подешевели. Также в регионе выросли объемы производства яиц, что привело к замедлению годового роста цен на них и замедлился рост цен на сахар вследствие введенных в России ограничениям на его экспорт.