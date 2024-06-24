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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Годовая инфляция в Тюменской области снизилась до 6,86%

Подорожало все: цены на продукты в Тюмени выросли на 7,5%

24 июня 2024, 04:50
Фото: 1MI

Годовая инфляция в Тюменской области снизилась до 6,86%

Уровень годовой инфляции в Тюменской области в мае снизился до 6,86%. В апреле этот показатель составлял 7,27%. Такие данные предоставили аналитики Банка России.

Пи этом за последний год продукты в регионе в среднем подорожали на 7,51% (для сравнения, в апреле годовой рост цен на продукты составлял 8,32%).

Из-за роста производства сырого молока в Тюменской области замедлилось годовое удорожание молочных и кисломолочных продуктов. Творог и сливки и вовсе подешевели. Также в регионе выросли объемы производства яиц, что привело к замедлению годового роста цен на них и замедлился рост цен на сахар вследствие введенных в России ограничениям на его экспорт.

Что касается непродовольственных товаров, то рост цен в мае составил 5% по сравнению с 2023 годом. В апреле существенно увеличилась стоимость автомобилей из-за изменения порядка уплаты утилизационного сбора — спрос на транспортные средства снизился. Поэтому продавцы были вынуждены оперативно снизить цены. Как следствие, годовой рост цен на подержанные иномарки в мае замедлился.

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Цены на услуги в мае были выше, чем годом ранее, на 8,29%, в апреле — на 7,35%. Основной вклад в увеличение годовых темпов прироста цен на услуги внесло удорожание авиабилетов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по итогам первого квартала 2024 года средняя номинальная зарплата достигла 99 тысяч 185 рублей. За год рост этого показателя составил более 20%.

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