Средний заработок тюменцев вырос до 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Указано, что по данным на 1 апреля размер среднего номинального заработка одного работника составляет 99 тысяч 185 рублей. Для сравнения, это больше среднеобластного показателя на 12,4%. В целом по Тюменской области средняя заработная плата составляет 88 тысяч 218 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области у строителей выросли зарплаты за год на 27%. Наибольший рост продемонстрировали медианные зарплаты слесарей и сантехников — на 35%.