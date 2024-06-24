Средний заработок тюменцев вырос до 100 тысяч рублей

В Тюмени размер средней зарплаты достиг почти 100 тысяч рублей

За последний года средний размер заработной платы в Тюмени увеличился на 20,7% и превысил 99 тысяч рублей. Об этом сообщается в опубликованных итогах социально-экономического развития города за первый квартал 2024 года.