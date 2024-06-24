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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Тюмени размер средней зарплаты достиг почти 100 тысяч рублей

Средний заработок тюменцев вырос до 100 тысяч рублей

24 июня 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Тюмени размер средней зарплаты достиг почти 100 тысяч рублей

За последний года средний размер заработной платы в Тюмени увеличился на 20,7% и превысил 99 тысяч рублей. Об этом сообщается в опубликованных итогах социально-экономического развития города за первый квартал 2024 года.

Указано, что по данным на 1 апреля размер среднего номинального заработка одного работника составляет 99 тысяч 185 рублей. Для сравнения, это больше среднеобластного показателя на 12,4%. В целом по Тюменской области средняя заработная плата составляет 88 тысяч 218 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области у строителей выросли зарплаты за год на 27%. Наибольший рост продемонстрировали медианные зарплаты слесарей и сантехников — на 35%.

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