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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Уровень воды в Туре опустился до 118 сантиметров

Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть

24 июня 2024, 04:13
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре опустился до 118 сантиметров

Уровень воды в реке за последние сутки опустился до отметки 118 сантиметров выше нуля поста. Неделей ранее он составляет почти полтора метра — 149 сантиметров.

24 июня минимальный уровень воды в Туре был зарегистрирован 24 июня 2023 года — тогда вода опустилась до отметки -53 сантиметра, максимальный уровень, 706 сантиметров выше нуля поста, наблюдался 24 июня 2002 года.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Ишима за последние 24 часа в районе города Ишим снизился на 15 сантиметров (585 сантиметров), в районе села Абатское на 14 сантиметров (909 сантиметров), в районе Викулово на 18 сантиметров (770 сантиметров).

В Тоболе вода убыла в районе Ялуторовска на 9 сантиметров (578 сантимметров), в районе Упорово на 8 сантиметров (622 сантиметра). Уровень воды в Иртыше понизился за последние 24 часа от 2 до 3 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 24 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

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