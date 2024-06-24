Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть

В Тоболе вода убыла в районе Ялуторовска на 9 сантиметров (578 сантимметров), в районе Упорово на 8 сантиметров (622 сантиметра). Уровень воды в Иртыше понизился за последние 24 часа от 2 до 3 сантиметров.