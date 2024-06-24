Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
24 июня минимальный уровень воды в Туре был зарегистрирован 24 июня 2023 года — тогда вода опустилась до отметки -53 сантиметра, максимальный уровень, 706 сантиметров выше нуля поста, наблюдался 24 июня 2002 года.
Уровень Ишима за последние 24 часа в районе города Ишим снизился на 15 сантиметров (585 сантиметров), в районе села Абатское на 14 сантиметров (909 сантиметров), в районе Викулово на 18 сантиметров (770 сантиметров).
В Тоболе вода убыла в районе Ялуторовска на 9 сантиметров (578 сантимметров), в районе Упорово на 8 сантиметров (622 сантиметра). Уровень воды в Иртыше понизился за последние 24 часа от 2 до 3 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 24 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.