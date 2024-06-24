Из-за бешеной лисы в Тюменской области объявили карантин

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В деревне Слободская Омутинского района объявлен карантин по бешенству. Вирус был найден в пробах, отобранных у больной лисы, сообщили в региональном Управлении ветеринарии.
Местным жителям запрещено проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, отлавливать животных, а также вывозить их за пределы деревни. Запреты вступили в силу 21 июня.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бездомная собака напала на ребенка. Ему пришлось проходить курс прививок от бешенства.