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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В деревне Тюменской области объявили карантин по бешенству

Из-за бешеной лисы в Тюменской области объявили карантин

24 июня 2024, 05:31
Фото: 1MI

В деревне Тюменской области объявили карантин по бешенству

Больная лиса была поймана в Омутинском районе. В связи с карантином начинают действовать некоторые ограничения.

В деревне Слободская Омутинского района объявлен карантин по бешенству. Вирус был найден в пробах, отобранных у больной лисы, сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Местным жителям запрещено проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, отлавливать животных, а также вывозить их за пределы деревни. Запреты вступили в силу 21 июня.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бездомная собака напала на ребенка. Ему пришлось проходить курс прививок от бешенства.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Животные#Бешенство#Новости тюмени#Вирусы#Карантин#Лисы
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