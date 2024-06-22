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На тюменской набережной состоялся ежегодный вальс выпускников

Сотни выпускников станцевали вальс на набережной Тюмени

22 июня 2024, 03:31
Фото: 1MI

На тюменской набережной состоялся ежегодный вальс выпускников

Около 700 выпускников школа Тюменской области станцевали в пятницу, 21 июня, ежегодный «Вальс на набережной».

Ребята показали шесть танцевальных номеров, также спели вместе со своими родителями «Гимн Семье», а младшеклассники в подарок исполнили танец в стиле хип-хоп.

Видео: Администрация Тюмени

Подготовку к мероприятию ребята начали в конце учебного года — под руководством опытных тренеров репетировали танец.

В этом году «Вальс на набережной» прошел в Тюмени в 11-й раз — мероприятие проводится с 2012 года. Акция не состоялась только во время пандемии, в 2020 и 2021 году, из-за с ухудшения эпидемиологической ситуации. В 2023 году мероприятие перенесли на несколько дней позже из-за обрушившихся на областную столицу дождей. Тогда вальс станцевали более 600 выпускников тюменских школ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Школьники#Новости тюмени#Выпускники#Танец
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