Сотни выпускников станцевали вальс на набережной Тюмени

В этом году «Вальс на набережной» прошел в Тюмени в 11-й раз — мероприятие проводится с 2012 года. Акция не состоялась только во время пандемии, в 2020 и 2021 году, из-за с ухудшения эпидемиологической ситуации. В 2023 году мероприятие перенесли на несколько дней позже из-за обрушившихся на областную столицу дождей. Тогда вальс станцевали более 600 выпускников тюменских школ.