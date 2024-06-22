Сотни выпускников станцевали вальс на набережной Тюмени

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Ребята показали шесть танцевальных номеров, также спели вместе со своими родителями «Гимн Семье», а младшеклассники в подарок исполнили танец в стиле хип-хоп.
Подготовку к мероприятию ребята начали в конце учебного года — под руководством опытных тренеров репетировали танец.
В этом году «Вальс на набережной» прошел в Тюмени в 11-й раз — мероприятие проводится с 2012 года. Акция не состоялась только во время пандемии, в 2020 и 2021 году, из-за с ухудшения эпидемиологической ситуации. В 2023 году мероприятие перенесли на несколько дней позже из-за обрушившихся на областную столицу дождей. Тогда вальс станцевали более 600 выпускников тюменских школ.