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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Александр Моор показал, как уходит вода из Ишима

Александр Моор показал, как уходит вода из Ишима

21 июня 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился кадрами набережной Ишима. На фотографиях видно, как уходит вода.

Глава региона отметил, что паводок от области стал отступать спустя 2,5 месяца.

«Например, на гидропосту возле села Абатского, где днями и ночами шла битва за федеральную трассу Р-402, уровень реки Ишим уже опустился ниже критической отметки. Стабильный минус фиксируем на Иртыше и Тоболе», — сказал Александр Моор.
Фото: телеграмм-канал Александра Моора

К посту губернатора прикреплена фотография, сделанная в апреле. Видно, как специалисты укрепляют набережную Ишима. Сегодня этих сооружений нет, вода опустилась.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.

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