Александр Моор показал, как уходит вода из Ишима

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Глава региона отметил, что паводок от области стал отступать спустя 2,5 месяца.
«Например, на гидропосту возле села Абатского, где днями и ночами шла битва за федеральную трассу Р-402, уровень реки Ишим уже опустился ниже критической отметки. Стабильный минус фиксируем на Иртыше и Тоболе», — сказал Александр Моор.
К посту губернатора прикреплена фотография, сделанная в апреле. Видно, как специалисты укрепляют набережную Ишима. Сегодня этих сооружений нет, вода опустилась.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.