Александр Моор показал, как уходит вода из Ишима

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.