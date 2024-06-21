У тюменцев заберут участки в центре города

Ранее «Наш город» сообщал, что в микрорайоне ДОК в Тюмени хотят построить новый ЖК, детские сады и магазины. По проекту застройки проведут общественные обсуждения, говорится в приказе, опубликованном департаментом земельных отношений и градостроительства Тюмени.