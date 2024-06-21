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Updated Сегодня, 15:40

У тюменцев заберут участки в центре города

У тюменцев заберут участки в центре города

21 июня 2024, 15:38
Фото: 1MI
Власти Тюмени намерены изъять у горожан земли в центре города для реконструкции дороги. Официальный документ появился на сайте мэрии.

Из открытых данных следует, что изъятию подлежат 11 земельных домов и 9 участков. Причина тому — реконструкция дороги по улице Салтыкова-Щедрина. Заместитель главы города Владимир Третьяков уже подписал соответствующее распоряжение.

«В целях размещения объекта „Реконструкция автомобильной дороги по Салтыкова-Щедрина“ распоряжаюсь изъять земельные участки и дома улице Салтыкова-Щедрина, Красных Зорь и в переулке Школьном», — сказано в документе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в микрорайоне ДОК в Тюмени хотят построить новый ЖК, детские сады и магазины. По проекту застройки проведут общественные обсуждения, говорится в приказе, опубликованном департаментом земельных отношений и градостроительства Тюмени.

Общественные обсуждения планируется провести в период с 26 июня по 2 июля.

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