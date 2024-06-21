У тюменцев заберут участки в центре города

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Из открытых данных следует, что изъятию подлежат 11 земельных домов и 9 участков. Причина тому — реконструкция дороги по улице Салтыкова-Щедрина. Заместитель главы города Владимир Третьяков уже подписал соответствующее распоряжение.
«В целях размещения объекта „Реконструкция автомобильной дороги по Салтыкова-Щедрина“ распоряжаюсь изъять земельные участки и дома улице Салтыкова-Щедрина, Красных Зорь и в переулке Школьном», — сказано в документе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в микрорайоне ДОК в Тюмени хотят построить новый ЖК, детские сады и магазины. По проекту застройки проведут общественные обсуждения, говорится в приказе, опубликованном департаментом земельных отношений и градостроительства Тюмени.
Общественные обсуждения планируется провести в период с 26 июня по 2 июля.