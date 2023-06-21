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В Тюмени 24 июня пройдет «Вальс на набережной»

21 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI

«Вальс на набережной» в Тюмени состоится в субботу

В областной столице состоится «Вальс на набережной». По данным администрации города, он пройдёт 24 июня.

В нём примут участие выпускники местных школ. Ранее мероприятие было назначено на 21 июня, но было перенесено из-за непогоды. В мероприятии примут участие более 600 человек.

«Вальс на набережной» в Тюмени состоится 24 июня в 18.00. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной», — отмечают чиновники.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 июня вальс был отменён из-за плохой погоды.

«Вальс на набережной» в Тюмени переносят на другую дату в целях безопасности
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дороги#Александр Мязин
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