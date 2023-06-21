В Тюмени 24 июня пройдет «Вальс на набережной»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В нём примут участие выпускники местных школ. Ранее мероприятие было назначено на 21 июня, но было перенесено из-за непогоды. В мероприятии примут участие более 600 человек.
«Вальс на набережной» в Тюмени состоится 24 июня в 18.00. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной», — отмечают чиновники.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 июня вальс был отменён из-за плохой погоды.