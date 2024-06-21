В тюменских селах продолжается работа по обновлению больниц и поликлиник

Posted 21 июня, 05:12
Published 21 июня, 05:12
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По информации областного депздрава, в настоящее время подрядчик заменил и утеплил кровлю на объекте, установил ограждение с функцией снегозадержания. Внутри помещений продолжается демонтаж инженерных сетей и перегородок. В ближайшее время начнется облицовка здания, монтаж отмостки и замена окон.
«Качество работы подрядной организации уже проверено на других объектах. Уверен, что поликлиника будет сдана раньше срока, и мы сможем принимать пациентов в совершенно новых условиях», — отметил главврач ОБ №4 Александр Синельников.
Но обновление коснется не только самого здания, поликлинику также оборудуют новой мебелью и медтехникой.
Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья. По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.