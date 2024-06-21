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Posted 21 июня, 05:12

Published 21 июня, 05:12

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В тюменских селах продолжается работа по обновлению больниц и поликлиник

В тюменских селах продолжается работа по обновлению больниц и поликлиник

21 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается масштабное обновление медицинских учреждений. Так, по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» будет капитально отремонтировано здание поликлиники в Армизонском.
Фото: телеграм-канал «Здравоохранение Тюменской области»

По информации областного депздрава, в настоящее время подрядчик заменил и утеплил кровлю на объекте, установил ограждение с функцией снегозадержания. Внутри помещений продолжается демонтаж инженерных сетей и перегородок. В ближайшее время начнется облицовка здания, монтаж отмостки и замена окон.

«Качество работы подрядной организации уже проверено на других объектах. Уверен, что поликлиника будет сдана раньше срока, и мы сможем принимать пациентов в совершенно новых условиях», — отметил главврач ОБ №4 Александр Синельников.

Но обновление коснется не только самого здания, поликлинику также оборудуют новой мебелью и медтехникой.

Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья. По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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