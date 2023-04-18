В Тюменской области реализация задач по нацпроектам идет по плану

Для осуществления национальных проектов в Тюменской области в 2023 году запланировано заключение контрактов на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей, напомнил в своем докладе директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. На сегодня уже заключены контракты на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей, что составляет 92,2 процента от плана.