В Тюменской области реализация задач по нацпроектам идет по плану

Posted 18 апреля 12:13
Published 18 апреля 12:13
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Для осуществления национальных проектов в Тюменской области в 2023 году запланировано заключение контрактов на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей, напомнил в своем докладе директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. На сегодня уже заключены контракты на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей, что составляет 92,2 процента от плана.
Показатель контрактования нацпроектов «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» достиг ста процентов, по нацпроектам «Образование», «Цифровая экономика РФ», «Безопасные и качественные дороги» он превышает 95 процентов, по нацпроектам «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда» – более 80 процентов.
Губернатор и правительство Тюменской области держат вопросы финансирования исполнения национальных проектов в регионе под постоянным контролем.