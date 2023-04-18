nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 апреля 12:13

Published 18 апреля 12:13

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Изображение материала

В Тюменской области реализация задач по нацпроектам идет по плану

18 апреля 2023, 12:13
Фото: 1MI
Своевременное заключение контрактов и финансирование в целях реализации нацпроектов – одна из приоритетных задач региональных органов власти. В Тюменской области все поставленные задачи выполняются согласно плану, отметил Александр Моор на профильном совещании в правительстве региона.

Для осуществления национальных проектов в Тюменской области в 2023 году запланировано заключение контрактов на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей, напомнил в своем докладе директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. На сегодня уже заключены контракты на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей, что составляет 92,2 процента от плана.

Показатель контрактования нацпроектов «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» достиг ста процентов, по нацпроектам «Образование», «Цифровая экономика РФ», «Безопасные и качественные дороги» он превышает 95 процентов, по нацпроектам «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда» – более 80 процентов.

Губернатор и правительство Тюменской области держат вопросы финансирования исполнения национальных проектов в регионе под постоянным контролем. 

 

Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29