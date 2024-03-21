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Posted 21 марта, 12:48

Published 21 марта, 12:48

Modified Сегодня, 00:02

Updated Сегодня, 00:02

Еще в одном тюменском селе появился новый ФАП

Еще в одном тюменском селе появился новый ФАП

21 марта 2024, 12:48
Фото: 1MI
Новый ФАП открыли в селе Митькинское Вагайского района. Медицинская помощь по новым стандартам теперь доступна 123 местным жителям, в числе которых 38 детей, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Принимать пациентов будет специалист с большим опытом Юмабига Арипова.

«Вакцинация, обследования, доврачебная помощь станут более доступней для жителей. Теперь они охотнее будут посещать просторный ФАП. А вести своевременный контроль, посещая больных, — гораздо удобнее благодаря новому расположению», — отметила медик.

Новое учреждение построено рядом с митькинской средней школой взамен небольшого модульного ФАПа, установленного еще в 2007 году.

Также семь действующих фельдшерско-акушерских пунктов Вагайского района включены в государственную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в этом году сельские ФАПы в Тюменской области 2000-х годов постройки будут дооснащены современным медоборудованием.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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