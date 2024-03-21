Еще в одном тюменском селе появился новый ФАП

Также семь действующих фельдшерско-акушерских пунктов Вагайского района включены в государственную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в этом году сельские ФАПы в Тюменской области 2000-х годов постройки будут дооснащены современным медоборудованием.