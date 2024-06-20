В районе Тюменской области простились сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Получил образование в Тюменском нефтегазовом университете, после этого работал в строительной фирме. На СВО отправился 28 февраля 2024 года, а погиб 22 мая. Ему был 51 год.