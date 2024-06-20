nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В районе Тюменской области простились сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

В районе Тюменской области простились сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

20 июня 2024, 12:45
Фото: pixabay
В Тюменской области простились с Александром Пермитиным и Игорем Пуртовым, погибшими в зоне СВО.

В Тюменской области простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО: Игорем Пуртовым и Александром Пермитиным. Об этом сообщает администрация Уватского района.

Фото: Администрация Уватского района

Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Получил образование в Тюменском нефтегазовом университете, после этого работал в строительной фирме. На СВО отправился 28 февраля 2024 года, а погиб 22 мая. Ему был 51 год.

Фото: Администрация Уватского района

Александр Пермитин жил в Уватском районе с 2005 года. Работал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе. Контракт с Минобороны заключил в Югре, погиб 25 апреля. Ему было 45 лет.

Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на треть
Узнать подробнее
Читайте также:
В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской областиС погибшим на СВО медиком простятся в Тюмени«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
#Иван Калабин#Тюменская область#Погибшие#Уватский район#Прощание#СВО
Подпишитесь
Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на треть
Сегодня, 07:01
Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических
Сегодня, 01:00
Образование не нужно? Кого гарантировано возьмут на работу в Тюменской области?
Сегодня, 08:41
Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области
Сегодня, 03:47
Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
Сегодня, 07:05
Воевал в Сирии, Ливии, Судане, Мали: в зоне СВО погиб житель Тобольска
Сегодня, 08:27