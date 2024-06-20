В районе Тюменской области простились сразу с двумя бойцами, погибшими на СВО

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Updated Сегодня, 12:47
В Тюменской области простились с двумя местными жителями, погибшими на СВО: Игорем Пуртовым и Александром Пермитиным. Об этом сообщает администрация Уватского района.
Игорь Пуртов окончил школу в селе Демьянское, где жил с рождения. Получил образование в Тюменском нефтегазовом университете, после этого работал в строительной фирме. На СВО отправился 28 февраля 2024 года, а погиб 22 мая. Ему был 51 год.
Александр Пермитин жил в Уватском районе с 2005 года. Работал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе. Контракт с Минобороны заключил в Югре, погиб 25 апреля. Ему было 45 лет.