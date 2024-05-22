В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В зоне СВО погиб доброволец из Тобольска Анатолий Августов. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО при выполнении боевых задач 18 марта погиб Августов Анатолий Иванович — любимый сын, брат, муж, отец, дядя! Вечная память Герою», — пишут в группе.
На сайте Бессмертного полка России указано, что Анатолий Августов погиб на территории Луганской Народной Республики. Ему было 43 года.
Прощание с бойцом состоится 23 мая в 11:00 в ритуальном зале тобольского морга. Похороны пройдут на Алемасовском кладбище.