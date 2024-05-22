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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

22 мая 2024, 09:35
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Анатолий Августов погиб 18 марта. Прощание с бойцом состоится в его родном Тобольске.

В зоне СВО погиб доброволец из Тобольска Анатолий Августов. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО при выполнении боевых задач 18 марта погиб Августов Анатолий Иванович — любимый сын, брат, муж, отец, дядя! Вечная память Герою», — пишут в группе.
Фото: Типичный Тобольск / ВКонтакте

На сайте Бессмертного полка России указано, что Анатолий Августов погиб на территории Луганской Народной Республики. Ему было 43 года.

Прощание с бойцом состоится 23 мая в 11:00 в ритуальном зале тобольского морга. Похороны пройдут на Алемасовском кладбище.

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