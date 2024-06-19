nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые вакансии

Меньше некуда: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюменской области

19 июня 2024, 05:44
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые вакансии

Представители этих профессий могут зарабатывать чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. У некоторых специалистов зарплата и вовсе едва превышает 20 тысяч.

В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые профессии. Рейтинг опубликовал департамент труда и занятости населения региона.

Тройку лидеров возглавили курьер с зарплатой 22.1 тысячи рублей, садовод, которому готовы платить 22.6 тысячи и рабочий по обслуживанию и ремонту зданий на зарплату 24.8 тысячи. Пятерку замыкают подсобный рабочий с зарплатой 25.8 тысячи и оператор по обслуживанию аттракционов, которому предлагают зарабатывать 26.1 тысячи.

Меньше 100 тысяч за «квадрат»: где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры?
Узнать подробнее

В список также попали парикмахер и бармен с зарплатой 27.3 тысячи, бригадир — 28.5 тысячи, обвальщик мяса — 32 тысячи и оператор птицефабрик — 34.8 тысячи.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня. Некоторым специалистам предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей.

Читайте также:
При столкновении грузовика и легковушки на тюменской трассе погиб житель НовосибирскаНа отданном под КРТ участке в Тюмени построят ЖК, детские сады и магазиныВысший балл по ЕГЭ получили еще 15 школьников из Тюменской области
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Вчера, 07:34
Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек
Вчера, 13:38
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Вчера, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Вчера, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Вчера, 08:56
«На метр не подлетят»: эксперт раскрыла тюменцам рецепт «парфюма» от насекомых
Вчера, 12:11