Меньше некуда: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые профессии. Рейтинг опубликовал департамент труда и занятости населения региона.
Тройку лидеров возглавили курьер с зарплатой 22.1 тысячи рублей, садовод, которому готовы платить 22.6 тысячи и рабочий по обслуживанию и ремонту зданий на зарплату 24.8 тысячи. Пятерку замыкают подсобный рабочий с зарплатой 25.8 тысячи и оператор по обслуживанию аттракционов, которому предлагают зарабатывать 26.1 тысячи.
В список также попали парикмахер и бармен с зарплатой 27.3 тысячи, бригадир — 28.5 тысячи, обвальщик мяса — 32 тысячи и оператор птицефабрик — 34.8 тысячи.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня. Некоторым специалистам предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей.