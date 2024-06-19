Меньше 100 тысяч за «квадрат»: где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры?

По данным на май, квадратный метр жилья в Дербышах стоил 98.9 тысячи рублей, в Третьем Заречном — 95.7 тысячи. При этом в мае средняя цена «квадрата» в Тюмени составляла 132.3 тысячи, а за год она выросла на 18,7%.