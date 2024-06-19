Меньше 100 тысяч за «квадрат»: где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры?

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
В Тюмени нашли два района, квадратный метр первичного жилья в которых стоит меньше 100 тысяч рублей. Такая недвижимость продается в Дербышах и в Третьем Заречном микрорайоне, рассказали аналитики агентства недвижимости «Этажи».
По данным на май, квадратный метр жилья в Дербышах стоил 98.9 тысячи рублей, в Третьем Заречном — 95.7 тысячи. При этом в мае средняя цена «квадрата» в Тюмени составляла 132.3 тысячи, а за год она выросла на 18,7%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подешевела посуточная аренда домов. На данный момент сутки съема обходятся в 10.9 тысячи рублей.