Тюменский ветеран СВО нашел новую работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Его историей с «Нашим городом» поделился департамент труда Тюменской области. Владимир Окотэтто, ветеран боевых действий зимой 2022 года, узнав, что его сын находится в зоне СВО, отправился вслед за ним. Правда, на службу его взяли не сразу, мешал возраст — тюменцу тогда исполнился 41 год. Но его настойчивость и богатый боевой опыт сыграли свою роль и он не только оказался на СВО, но и смог встретиться с сыном, когда тот с ранением попал в госпиталь. Через какое-то время и сам Владимир был ранен. Вернувшись в мирную жизнь, начал искать работу, но безуспешно. Как отметил боец, «все видели во мне раненного человека с проблемами».