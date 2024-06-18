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Posted 18 июня, 13:22

Published 18 июня, 13:22

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Тюменский ветеран СВО нашел новую работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Тюменский ветеран СВО нашел новую работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

18 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI
Региональный этап ярмарки трудоустройства прошел в Тюменской области в апреле. Мероприятие посетило свыше 5 тысяч человек, каждый пятый из них нашел себе новое рабочее место. В числе успешных соискателей оказался и участник СВО, который после ранения долго не мог устроится на работу.
Владимир ОкотэттоВладимир Окотэтто
Владимир Окотэтто
Фото: сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области

Его историей с «Нашим городом» поделился департамент труда Тюменской области. Владимир Окотэтто, ветеран боевых действий зимой 2022 года, узнав, что его сын находится в зоне СВО, отправился вслед за ним. Правда, на службу его взяли не сразу, мешал возраст — тюменцу тогда исполнился 41 год. Но его настойчивость и богатый боевой опыт сыграли свою роль и он не только оказался на СВО, но и смог встретиться с сыном, когда тот с ранением попал в госпиталь. Через какое-то время и сам Владимир был ранен. Вернувшись в мирную жизнь, начал искать работу, но безуспешно. Как отметил боец, «все видели во мне раненного человека с проблемами».

На ярмарке трудоустройства ветеран познакомился со своим будущим работодателем. Ему предложили должность сервисного механика в СНГК «Восток-Запад».

В дептруда напомнили, что следующий федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Тюменской области 28 июня. С информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте ведомства trudvsem72to.ru.

Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.

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