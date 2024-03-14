nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 12:30

Published 14 марта, 12:30

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В Тюменской области стартовал новый проект для семей участников СВО

В Тюменской области стартовал новый проект для семей участников СВО

14 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
В тюменском детском центре «Алые паруса» состоялся заезд выходного дня «Семейные истории для СВОих». Проект реализует Фонд поддержки социальных инициатив на средства гранта губернатора Тюменской области, сообщает департамент соцразвития региона.

Для участников мероприятия была организована разнообразная и насыщенная программа:

  • кулинарный мастер-класс;
  • совместные настольные игры;
  • мастер-класс по изготовлению поделки для украшения домашнего очага;
  • водные состязания в бассейне;
  • прохождение туристической экологической тропы;
  • занятия по ипповенции;
  • психологический тренинг.

Ранее, также на средства, выигранные в конкурсе на грант губернатора Тюменской области, в столице региона открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца.

Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области. При этом правительство региона при необходимости оперативно реагирует на потребности участников СВО, так в конце 2023 года губернатор предложил освободить бойцов от уплаты транспортного налога.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Сегодня, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Сегодня, 13:38
"