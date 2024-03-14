В Тюменской области стартовал новый проект для семей участников СВО

Posted 14 марта, 12:30
Published 14 марта, 12:30
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Для участников мероприятия была организована разнообразная и насыщенная программа:
Ранее, также на средства, выигранные в конкурсе на грант губернатора Тюменской области, в столице региона открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца.
Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области. При этом правительство региона при необходимости оперативно реагирует на потребности участников СВО, так в конце 2023 года губернатор предложил освободить бойцов от уплаты транспортного налога.