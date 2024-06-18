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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

На кладбище под Тюменью мужчина встретил сектантов

«Надо их до морга прокатить»: мужчина встретил сектантов на кладбище под Тюменью

18 июня 2024, 06:24
Фото: 1MI

На кладбище под Тюменью мужчина встретил сектантов

Молодые люди создали алтарь, чтобы «сфоткаться». Мужчине удалось их прогнать, но к нему у пользователей соцсетей тоже возникли вопросы.

На кладбище в микрорайоне Утешево под Тюменью местный житель встретил сектантов. Посреди ночи молодые люди в готической одежде организовали на одном из столиков алтарь и установили лампу. По их словам, они хотели сделать фото.

Разгневанный мужчина напугал сектантов, поэтому они спешно собрали свои вещи и покинули кладбище. Пользователи соцсетей предложили прокатить их до морга, чтобы поумерить их тягу к кладбищам.

Фото: Тюмень с огоньком / Телеграм

Однако у людей возникли вопросы и к самому тюменцу. Мужчина заявил, что пришел на кладбище, чтобы навестить усопших родственников, но никто из комментаторов ему не верит.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени едва не выпала из окна машины, пытаясь записать видео. Ей и ее водителю выписали штрафы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Кладбище
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