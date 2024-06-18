«Надо их до морга прокатить»: мужчина встретил сектантов на кладбище под Тюменью

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На кладбище в микрорайоне Утешево под Тюменью местный житель встретил сектантов. Посреди ночи молодые люди в готической одежде организовали на одном из столиков алтарь и установили лампу. По их словам, они хотели сделать фото.
Разгневанный мужчина напугал сектантов, поэтому они спешно собрали свои вещи и покинули кладбище. Пользователи соцсетей предложили прокатить их до морга, чтобы поумерить их тягу к кладбищам.
Однако у людей возникли вопросы и к самому тюменцу. Мужчина заявил, что пришел на кладбище, чтобы навестить усопших родственников, но никто из комментаторов ему не верит.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени едва не выпала из окна машины, пытаясь записать видео. Ей и ее водителю выписали штрафы.