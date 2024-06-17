После ареста депутата из Тюмени в партии случился скандал с расколом

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Политик сговорился с силовиками и дал взятку Киму. Мельников заявил, что считает свои действия отвечающими курсу партии и власти на борьбу с коррупцией.
«При этом, оставшиеся у руля Калининского райкома родственники и друзья Кима все вывернули по-своему, оно и понятно — такой удар по репутации. Поэтому, я не вижу смысла участвовать в этом фарсе, под названием Бюро МО Калининского райкома. Ведь оправдываться мне перед ними не за что», — сказал Мельников.
Известно, что арест депутата вызвал скандал в КПРФ. Мельников отметил, что первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева назвала его подлецом. Политик считает, что идеалов партии руководства придерживается лишь на словах. Члены партии раскололись на два лагеря.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тобольска лишился шести миллионов рублей. С ним связался мошенник, под руководством которого он переводил деньги на различные счета, думая, что пополняет личный кабинет биржевой платформы. Когда мужчина пытался вывести деньги с платформы, мошенники сообщали ему о различных неполадках, а после и вовсе перестали выходить на связь.