После ареста депутата из Тюмени в партии случился скандал с расколом

Ранее «Наш город» писал, что житель Тобольска лишился шести миллионов рублей. С ним связался мошенник, под руководством которого он переводил деньги на различные счета, думая, что пополняет личный кабинет биржевой платформы. Когда мужчина пытался вывести деньги с платформы, мошенники сообщали ему о различных неполадках, а после и вовсе перестали выходить на связь.