Из-за массовой аварии возле ТЦ в Тюмени образовалась пробка. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В Тюмени из-за массовой аварии перед Червишевской развязкой образовалась пробка. По словам очевидцев, пробка растянулась от ТЦ «Остров».
В МЧС Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что помощь спасателей на месте аварии не потребовалась. На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Шадринск — Ялуторовск столкнулись легковушка и автобус. В аварии пострадали шесть человек.