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Updated Сегодня, 05:50

Из-за массовой аварии в Тюмени образовалась пробка

Из-за массовой аварии возле ТЦ в Тюмени образовалась пробка. ВИДЕО

18 июня 2024, 05:48
Фото: 1MI

Из-за массовой аварии в Тюмени образовалась пробка

О массовой аварии перед Червишевской развязкой сообщили очевидцы. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут.
Сюжет
ДТП

В Тюмени из-за массовой аварии перед Червишевской развязкой образовалась пробка. По словам очевидцев, пробка растянулась от ТЦ «Остров».

Видео: Татьяна Ротермель

В МЧС Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что помощь спасателей на месте аварии не потребовалась. На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Шадринск — Ялуторовск столкнулись легковушка и автобус. В аварии пострадали шесть человек.

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