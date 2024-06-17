Как справиться с потными ногами летом: 6 полезных советов

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Специалисты советуют надевать в жару носки из материалов, которые хорошо отводят влагу и быстро сохнут. Это относится, прежде всего, к синтетике и овечьей шерсти. А вот носки из хлопка носить не рекомендуется: такая ткань хорошо впитывает влагу, но плохо ее отводит.
От пота и перегрева стоп хорошо спасает дышащая обувь. Стоит отдавать предпочтения сетчатым кроссовкам, сандалиям с открытым носком и слипоны с большим количеством отверстий. Лучше избегать искусственной кожи, резины и пластика: эти материалы плохо отводят влагу. Идеальным выбором для лета будет обувь из натуральной кожи, ткани и бамбука.
Любая присыпка, в том числе и детская, поможет избавиться от излишнего потоотделения ног. Она не только хорошо впитывает влагу, но и предотвращает грибковые инфекции. Лучше всего использовать средства на основе кукурузного крахмала с добавлением нитрата миконазола или толнафтата.
Хороший совет: дезодорант помогает бороться с потоотделением не только подмышек, но и ног. Это один из самых популярных методов в интернете, который рекомендуют и врачи.
Попробуйте отмачивать ноги раз в неделю в соленой воде, предварительно добавляя небольшое количество белого уксуса или лимонного сока. Кислота подавляет рост бактерий, а соль хорошо подсушивает кожу и предотвращает излишнее потоотделение.
Если вы перепробовали все способы, а проблема не исчезла, то стоит обратиться к дерматологу. Специалист определит причину излишнего потоотделения ног и подберет лечение, сообщает «Новая Хакасия».