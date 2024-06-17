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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Тюменцам рассказали о способах борьбы с потными ногами летом

Как справиться с потными ногами летом: 6 полезных советов

17 июня 2024, 07:52
Фото: Adobe Stock

Тюменцам рассказали о способах борьбы с потными ногами летом

Потные ноги летом — распространенная проблема для многих людей, которая часто приводит к появлению мозолей, грибковых инфекций и отталкивающего запаха. Делимся полезными советами, как справиться с этой напастью.

1. Выбирайте носки из правильных тканей

Специалисты советуют надевать в жару носки из материалов, которые хорошо отводят влагу и быстро сохнут. Это относится, прежде всего, к синтетике и овечьей шерсти. А вот носки из хлопка носить не рекомендуется: такая ткань хорошо впитывает влагу, но плохо ее отводит.

2. Носите дышащую обувь

От пота и перегрева стоп хорошо спасает дышащая обувь. Стоит отдавать предпочтения сетчатым кроссовкам, сандалиям с открытым носком и слипоны с большим количеством отверстий. Лучше избегать искусственной кожи, резины и пластика: эти материалы плохо отводят влагу. Идеальным выбором для лета будет обувь из натуральной кожи, ткани и бамбука.

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3. Используйте присыпку

Любая присыпка, в том числе и детская, поможет избавиться от излишнего потоотделения ног. Она не только хорошо впитывает влагу, но и предотвращает грибковые инфекции. Лучше всего использовать средства на основе кукурузного крахмала с добавлением нитрата миконазола или толнафтата.

4. Попробуйте дезодорант

Хороший совет: дезодорант помогает бороться с потоотделением не только подмышек, но и ног. Это один из самых популярных методов в интернете, который рекомендуют и врачи.

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5. Отмачивайте ноги в соленой воде

Попробуйте отмачивать ноги раз в неделю в соленой воде, предварительно добавляя небольшое количество белого уксуса или лимонного сока. Кислота подавляет рост бактерий, а соль хорошо подсушивает кожу и предотвращает излишнее потоотделение.

6. Обратитесь к врачу

Если вы перепробовали все способы, а проблема не исчезла, то стоит обратиться к дерматологу. Специалист определит причину излишнего потоотделения ног и подберет лечение, сообщает «Новая Хакасия».

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#Иван Калабин#Здоровье#Лето#Жара#Обувь#Потные ноги#Уход за ногами#Носки#Присыпка#Дезодорант
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