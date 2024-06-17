Как справиться с потными ногами летом: 6 полезных советов

Специалисты советуют надевать в жару носки из материалов, которые хорошо отводят влагу и быстро сохнут. Это относится, прежде всего, к синтетике и овечьей шерсти. А вот носки из хлопка носить не рекомендуется: такая ткань хорошо впитывает влагу, но плохо ее отводит.